Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Iván Cancino estará en un cargo que dura en promedio 11 meses, ¿logrará permanecer más?

Iván Cancino es egresado de la Universidad Externado, cuenta con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas.

  • Iván Cancino será ministro de Justicia del gobierno de Abelardo de la Espriella, un cargo que dura en promedio 11 meses. FOTO: Colprensa
    Iván Cancino será ministro de Justicia del gobierno de Abelardo de la Espriella, un cargo que dura en promedio 11 meses. FOTO: Colprensa
Diario La República
hace 2 horas
bookmark

El equipo de gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, va cogiendo cada vez más forma de cara a la posesión el siete de agosto. Ya son nueve los ministros designados en las diferentes carteras. En Justicia el encargado de liderarla será Iván Cancino. En promedio, desde hace 15 años, un ministro de Justicia dura 11 meses en su cargo.

Cancino fue una de los personajes vistos en el inicio de las jornadas de trabajo del equipo de De la Espriella de cara al empalme. Se le vio acompañado de José Daniel López, excongresista; Vincent Ramos, creador de contenido y el magistrado Carlos Camargo.

Lea también: De la Espriella anuncia sus ministros en Justicia, Transporte, Comercio, Educación, Deporte y Vivienda, ¿quiénes son?

También hace parte del equipo del sector Justicia que trabajará en el empalme como líder y está acompañado de Hernando Herrera y Margarita Araújo como coordinadores.

Cancino es egresado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, Derecho y Nuevas Tecnologías, y un magíster en Ciencias Penales. Ha ejercido como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y decano en instituciones universitarias.

También es fundador y líder de su propia firma, Iván Cancino Abogados, especializada en derecho penal, disciplinario y responsabilidad fiscal.

La duración de un ministro de Justicia

En los últimos 15 años, la persona que más duro en promedio en frente del Ministerio de Justicia fue Néstor Osuna, miembro del gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, con 23 meses. Su paso se dio desde agosto de 2022 hasta julio de 2024.

Entérese: ¿Quién es Jerome Sanabria, la joven de 20 años que protagoniza el empalme de De la Espriella y genera polémica en redes?

El segundo ministro que más tiempo permaneció al frente de la cartera fue Wilson Ruiz, último jefe del Ministerio de Justicia durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Su gestión se extendió entre octubre de 2020 y agosto de 2022, con una permanencia de 22 meses.

El tercer ministro de Justicia que más tiempo permaneció en el cargo fue Yesid Reyes, quien encabezó la cartera durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Su gestión se extendió entre agosto de 2014 y abril de 2016, para un total de 20 meses.

Siga leyendo: Abelardo de la Espriella premia la lealtad con sus primeros ministros y busca técnicos, ¿quiénes siguen?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Iván Cancino, el nuevo ministro de Justicia de Colombia?
Iván Cancino es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, Derecho y Nuevas Tecnologías, además de una maestría en Ciencias Penales. Ha sido fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, decano universitario y fundador de la firma Iván Cancino Abogados.
¿Por qué se dice que el Ministerio de Justicia es una de las carteras con mayor rotación?
Porque durante los últimos 15 años los ministros de Justicia han permanecido en el cargo un promedio de 11 meses. Los frecuentes cambios de titular han dificultado la continuidad de políticas públicas y la ejecución de reformas en esa cartera.
¿Cuánto tiempo han durado los ministros de Justicia en Colombia durante los últimos años?
Según el balance de los últimos 15 años, la permanencia promedio ha sido de 11 meses. Entre los ministros con mayor duración están Néstor Osuna, con 23 meses; Wilson Ruiz, con 22 meses; y Yesid Reyes, con 20 meses.
¿Cuál será el principal reto de Iván Cancino como ministro de Justicia?
Además de liderar la política de justicia del nuevo Gobierno, Cancino deberá demostrar estabilidad en una cartera caracterizada por los constantes cambios de ministros. Permanecer más tiempo en el cargo facilitaría la ejecución de proyectos y reformas del sector.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos