Así va la cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026

La cifra de presuntos delincuentes extranjeros requeridos por autoridades internacionales y capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026 llegó a 26, luego de dos operativos adelantados por la Policía Nacional en los municipios de Sabaneta y Envigado. Las detenciones corresponden a personas solicitadas mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico y hacen parte de las acciones de cooperación judicial internacional para combatir el crimen organizado transnacional.

Uno de los procedimientos se realizó en Sabaneta, donde fue notificada la circular roja de Interpol a Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades costarricenses, alias “Kokin” sería uno de los principales integrantes de la organización criminal “Los Saggy”, estructura señalada de participar en actividades de narcotráfico y lavado de activos, además de estar relacionada con al menos 22 homicidios. El segundo operativo tuvo lugar en Envigado, donde fue retenido Ferney Osorio Gaitán, alias “Palizada”, quien era requerido mediante circular roja de Interpol para cumplir una condena de 25 años de prisión por tráfico de cocaína. Según las investigaciones, alias “Palizada” coordinaba el envío de cargamentos de estupefacientes hacia Estados Unidos y varios países de Europa, además de mantener presuntos vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico en Colombia.

Óscar David Román Ovares, conocido con el alias de “Kokin”, solicitado por Costa Rica por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. FOTO: Cortesía

Balance de capturas y contexto de seguridad

Con estas dos capturas, el número de personas requeridas internacionalmente y detenidas en el Valle de Aburrá durante 2026 aumentó a 26. Entre los casos registrados este año también figuran los de alias “Belfort”, “Medio Labio”, “El Francés”, “Niche” y “Balín”, quienes eran solicitados por autoridades extranjeras dentro de mecanismos de cooperación judicial internacional. La Policía Nacional indicó que estos resultados corresponden al fortalecimiento del intercambio de información con organismos de seguridad y autoridades judiciales de diferentes países. La institución agregó que continuará adelantando operaciones para identificar, ubicar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas internacionalmente, con el propósito de evitar que integrantes de organizaciones criminales utilicen el territorio colombiano para evadir procesos judiciales o continuar coordinando actividades ilícitas. Estos procedimientos se conocen en un contexto en el que las autoridades han mantenido seguimiento a la participación de ciudadanos extranjeros en distintos hechos delictivos en Medellín. Datos oficiales divulgados anteriormente evidenciaron que durante 2025 fueron capturados 1.537 extranjeros en la ciudad, de los cuales 1.473 correspondían a ciudadanos venezolanos. En 2025, después de los ciudadanos venezolanos, las capturas de extranjeros en Medellín correspondieron a 23 personas de nacionalidad estadounidense, siete ecuatorianos, cinco mexicanos, cuatro peruanos, cuatro españoles y cuatro británicos; además de tres ciudadanos de República Dominicana y tres franceses. El registro también incluyó un capturado de cada uno de los siguientes países: Turquía, Ucrania, Uruguay, Curazao, Guatemala, Argentina, Canadá, Chile e Irlanda. Los delitos que concentraron el mayor número de capturas de extranjeros durante 2025 fueron: -Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: 712 casos. -Hurto: 359. -Receptación: 78. -Lesiones personales: 72. -Uso de documento falso: 57. -Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego: 45. -Falsedad marcaria: 33. -Homicidio: 20.