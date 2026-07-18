¿Está en riesgo la final del Mundial? España y Argentina suspendieron su último entreno por fuertes tormentas eléctricas

España y Argentina suspendieron este sábado 18 de julio su último entrenamiento antes de la final del Mundial, pactada para este domingo 19 (2:00 p.m. hora Colombia) debido a las fuertes tormentas eléctricas en toda la zona de Nueva Jersey, Estados Unidos.
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En los sitios donde ambas selecciones prevén hacer sus últimas prácticas ha habido fuertes lluvias, rayos y relámpagos. “Se ha suspendido siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos”, señaló la Federación Española. La campeona de Europa tenía previsto saltar al césped a las 11:00 locales (10:00 a.m. en Colombia).