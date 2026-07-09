España, ante el reto de frenar a la irreverente Bélgica en cuartos del Mundial

Bélgica y España miden sus estados de ánimo en Los Ángeles este viernes en los cuartos de final del Mundial 2026, con el gigante Thibaut Courtois citado con el fenomenal Lamine Yamal.
A Bélgica la terminó de enderezar el ‘caso Balogun’, la roja perdonada al delantero estrella del anfitrión por gracia de Donald Trump y que tuvo el resultado inverso al esperado: Estados Unidos se desorientó y Bélgica salió con orgullo para ganar 4-1. ¿Le durará el efecto contra España?
Hasta entonces, Bélgica se movía entre dudas, conflictos y un milagro, el 3-2 ante Senegal logrado en la prórroga cuando los Diablos Rojos perdían 2-0 en el 86’ en dieciseisavos.
“La gente se ha equivocado con nosotros”, indicó Courtois, uno de esos arqueros nacidos para decidir una eliminatoria. Qué se lo pregunten al Real Madrid...