Fabio Cannavaro lamentó los errores de Uzbekistán tras la derrota en el Mundial 2026: “Hoy era como jugar en Colombia”

La Selección de Uzbekistán debutó con derrota en el Mundial de 2026 tras caer 3-1 frente a Colombia en el Estadio Ciudad de México. Luego del encuentro, el técnico italiano Fabio Cannavaro reconoció que los errores de su equipo terminaron marcando la diferencia en un partido que, a su juicio, fue más equilibrado de lo que reflejó el marcador. En rueda de prensa, el exdefensor y campeón del mundo con Italia en 2006 aseguró que la inexperiencia de sus jugadores en este tipo de escenarios influyó en el desarrollo del compromiso. “Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy, perder 3-1 es demasiado. Les había pedido estar bien, pero estaban demasiado nerviosos. En la primera parte pensaron solo en defender y eso nos afectó”, señaló el entrenador.

Cannavaro explicó que Uzbekistán aún se encuentra en un proceso de crecimiento futbolístico y que enfrentarse a selecciones de alto nivel como Colombia representa un reto importante para sus jugadores. “Tenemos muy buena calidad para ser un equipo asiático, pero tenemos que crecer. No es fácil jugar contra equipos como Colombia o Portugal. Después de unos minutos, algunos jugadores empiezan a perder la cabeza porque no están acostumbrados a este nivel de exigencia”, afirmó. Lea más: Video | Con anotación a Uzbekistán, Luis Díaz ya es el tercer máximo goleador de la Selección Colombia Pese al resultado adverso, el estratega destacó la reacción mostrada por sus dirigidos en el segundo tiempo y aseguró que el equipo supo interpretar mejor las necesidades del partido. “Hoy entendieron cuándo había que sufrir, cuándo moverse de una banda a otra y cuándo atacar. La segunda parte fue muy buena, pero cuando fallas en un Mundial, lo pagas caro”, agregó.

¿Qué dijo el técnico de Uzbekistán sobre el ambiente en el estadio donde se jugó el partido ante Colombia?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del entrenador fue el ambiente que se vivió en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados colombianos acompañaron a la Tricolor en su estreno mundialista. “Jugar aquí es algo maravilloso. Mis jugadores lo van a recordar toda la vida. Era nuestro primer partido en una Copa del Mundo y no era fácil porque, aunque estábamos en México, era como jugar en Colombia por toda la gente que había en las tribunas”, expresó.

Finalmente, Cannavaro reveló que habló con sus futbolistas tras el encuentro para transmitirles tranquilidad y confianza de cara a los próximos desafíos del Grupo K.