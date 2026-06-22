Francia goleó 3-0 a Irak con un Mbappé que está al acecho de Messi

Con un Kylian Mbappé empeñado en alcanzar a Lionel Messi como máximo goleador de los Mundiales, Francia goleó 3-0 a Irak este lunes en Filadelfia y clasificó a los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026.

El capitán galo anotó un doblete (14’, 54’) y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66’) completó la cuenta con su primera anotación en una Copa del Mundo.

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El partido en el Lincoln Financial Field, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, estuvo marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una alerta de tormenta severa en Filadelfia.

A pesar del mal clima, el astro del Real Madrid ratificó que la Copa del Mundo le sienta muy bien: ya lleva 16 anotaciones en tres ediciones de la mayor pasarela del fútbol.