Países Bajos se recuperó en el Mundial y goleó a Suecia, se acerca así a la clasificación a dieciseisavos de final

Países Bajos dio un golpe de autoridad con una victoria por 5-1 sobre Suecia, acercándose así a la clasificación a dieciseisavos de final, a la espera de lo que pase en el duelo entre Japón y Tunez, este sábado a las 11:00 de la noche, hora de Colombia.

Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno al comienzo de la primera y segunda parte, respectivamente, antes de que Anthony Elanga redujera la desventaja para Suecia. Pero faltaba uno más y Crysencio Summerville marcó en los últimos minutos selló una impresionante victoria para los pupilos de Ronald Koeman 5-1 y de inmediato se presentan como una de las selecciones que toma forma de favorita para llegar a la final.

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Suecia que había ganado en el primer juego ante Túnez 5-1 está tranquilo porque con tres puntos, podría luchar por un cupo directo si gana en la próxima fecha o ser uno de los ocho mejores terceros, en caso de que tenga otro revés.

Paísea Bajos por el momento es líder del Grupo F con cuatro puntos, seguido de Suecia con tres, y a la espera de lo que suceda en el duelo entre Japón y Túnez, que jugarán, a las 11:00 de la noche, hora de Colombia este sábado.

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Japón tiene un punto, producto de su empate ante Países Bajos en el debut del Mundial y le restan los duelos ante Túnez y Suecia.

En la próxima salida del Grupo F, Países Bajos se medirá a Túnez, mientras que Suecia lo hará ante Japón, el jueves, 25 de junior.