La diferencia de gol pasa a segundo plano: así se define ahora un desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

En un giro radical a su tradición competitiva, la Fifa modificó el reglamento del ítem de desempate en la Copa del Mundo 2026 para priorizar el enfrentamiento directo como primer aspecto a tener en cuenta a la hora de diferenciar posiciones en la fase de grupos. Y es que ahora el ganar un duelo directo vale más que no sufrir una goleada en un partido. Esta variación normativa, ensayada y aplicada previamente en el Mundial de Clubes 2025, desplazó a la histórica diferencia de goles general que imperó desde la cita orbital en México 1970 hasta Qatar 2022. Le puede interesar: Video | Así fue la expulsión del paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca vs. Turquía: le aplicaron la Ley Prestianni La reforma altera por completo la matemática del torneo, permitiendo que selecciones sólidas aseguren el liderazgo y el acceso a los 16avos de final con solo dos jornadas disputadas. Bajo el antiguo sistema, un equipo necesitaba registrar una ventaja de cuatro puntos sobre su inmediato perseguidor para garantizar la cima del sector antes de la fecha de cierre. Con la actual reglamentación, una distancia de tres puntos resulta suficiente si el puntero derrotó a su escolta en el cara a cara, o si se combinan empates en el resto de los compromisos. Este enfoque busca reducir el peso de los marcadores atípicos frente a rivales débiles y emula el modelo de gestión que la Uefa ha utilizado históricamente en sus competiciones.

El impacto inmediato en la competencia: México, el primer beneficiado

La consecuencia más visible de esta transformación ya se manifestó en el Grupo A, teniendo a la selección mexicana como primer beneficiado de este nuevo sistema de desempate. México cosechó seis unidades tras vencer en sus dos primeras presentaciones; al haber derrotado 1-0 a Corea del Sur —que tiene tres puntos tras superar 2-1 a República Checa—, el conjunto latinoamericano garantizó matemáticamente el primer puesto del sector. Aunque surcoreanos y norteamericanos igualen en puntos al finalizar la fase, el resultado adverso condena a los asiáticos a la segunda plaza, solo por haber perdido el partido contra México. Esto les otorga a los mariachis la tranquilidad de quedar primeros sin importar el resultado en la última fecha contra República Checa. Pueden ser hasta goleados y no pasará nada. Puede leer: ¿Está Colombia clasificada a segunda ronda en el Mundial o qué le falta para asegurarse? Estas son las opciones Una situación similar podría beneficiar a la selección argentina en su respectiva zona. La Albiceleste se impuso de forma contundente por 3-0 ante Argelia, mientras que Austria derrotó 3-1 a Jordania. Si el cuadro sudamericano vence a los europeos en la siguiente jornada y los africanos no logran sumar una victoria, los dirigidos por Lionel Scaloni certificarán el liderato anticipado del grupo.

La escala técnica del “Artículo 13”: así es el orden de los ítems de desempate

El desglose formal del desempate se rige estrictamente por lo estipulado en el “Artículo 13” del reglamento oficial, el cual establece un orden jerárquico de tres pasos iniciales aplicados exclusivamente a los partidos disputados entre los equipos involucrados en la igualdad: -Mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre los equipos empatados. -Mejor diferencia de goles en esos enfrentamientos directos. -Mayor número de goles marcados en esos partidos. Si la paridad persiste tras evaluar el rendimiento particular, el sistema recurre al balance general de las tres jornadas del grupo. En esta instancia se consideran de manera sucesiva la mejor diferencia de goles global, el mayor número de goles anotados y la mejor conducta deportiva medida a través de la menor acumulación de tarjetas amarillas y rojas. Como último recurso técnico y el más común de todos, el pase a la siguiente ronda se resolverá dependiendo de la posición de los equipos en el ranking Fifa. Le puede interesar: ¿La “Sele” llena estadios en México más que los locales? Así ha sido la marea amarilla en el Mundial de Norteamérica

Así se definen los mejores terceros de los grupos

La ampliación del torneo mundialista de 32 a 48 selecciones introdujo la clasificación de los mejores terceros lugares en los grupos. Para determinar qué selecciones avanzan bajo esta modalidad, la Fifa comparará el rendimiento intergrupal utilizando una escala fija: Mayor número de puntos, mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles marcados, mejor registro disciplinario y, finalmente, la posición en el ranking oficial de la entidad. También le puede interesar: Con el gol más rápido del Mundial 2026 hasta ahora, Marruecos venció 1-0 a Escocia y quedó a un paso de la siguiente ronda Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .