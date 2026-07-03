Así le ha ido a Colombia contra equipos africanos en mundiales, ¿mantendrá la racha sobre Ghana?

Para la Selección Colombia, la Copa Mundial de la FIFA en el siglo XXI es sinónimo de jugar contra selecciones africanas. En 3 ediciones a las que clasificó desde 1998, enfrentó a 3 equipos de este continente, a los cuales venció en fase de grupos; empero, el historial dicta que el combinado cafetero cayó en una sola ocasión contra estos equipos y fue en los octavos de final de Italia 90 frente a Camerún.

Justamente, el partido contra los Leones Indomables fue el primer compromiso del cuadro cafetero en un “mata-mata” mundialista. En ese partido disputado en la ciudad de Bolonia (Italia), Colombia mostró su peor cara del torneo tras conseguir el histórico empate 1-1 frente a Alemania en la fase de grupos. El partido finalizó 0-0 en los 90 minutos, pero se definió en el tiempo extra con un doblete del mítico delantero Roger Milla. El gol de Bernardo Redín no alcanzó y los cafeteros cayeron 2-1.

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Ocho años después, la tricolor volvía a tener enfrente a un africano, esta vez, era Túnez. País que, si bien se ubica en África, tiene jugadores de otro biotipo, ya que allí predomina la raza persa-árabe más que la afrodescendiente. Colombia, que llegó a este partido ya eliminada, le ganó 1-0 a las Águilas de Cartago con gol de Leider Preciado.

Después de 16 años y de la mano de José Néstor Pékerman, Colombia volvió a una cita mundialista en Brasil 2014, donde tuvo que enfrentarse en la segunda fecha de la primera fase a Costa de Marfil. Los elefantes contaban con su generación dorada, un equipo liderado por Didier Drogba y Gervinho, pero que no pudo ser superior a los criollos que se impusieron 2-1 con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.