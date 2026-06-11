Hora y dónde ver el partido de Corea y Chequia en el cierre de la primera jornada del Mundial de Norteamérica

Luego de la victoria de México 2-0 ante Sudáfrica, el turno será para las selecciones de Corea del Sur y Chequia que jugarán, a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, en el estadio de Guadalajara, para cerrar la primera fecha del Grupo A.

De acuerdo con la información que entregan los canales, este compromiso se podrá ver en Colombia, a partir de las 9:00 de la noche, por Win Sport, DAZN y DGO.

Los Tigres de Asia llegaron al Mundial tras clasificarse en el primer lugar del grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), gracias a una nueva generación que cuenta con varios jugadores consolidados en el fútbol europeo.

La lista de figuras es liderada por Son Heung-min, referente histórico de la selección surcoreana, que es dirigida por Hong Myung-bo. Entre los elegidos también están Lee Kang-in, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Lee Jae-sung y Cho Gue-sung, quienes tratarán de hacer que Corea sea uno de los equipos más competitivos del Grupo A.