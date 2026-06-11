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Hora y dónde ver el partido de Corea y Chequia en el cierre de la primera jornada del Mundial de Norteamérica

El compromiso se disputará en el estadio de Guadalajara, a partir de las 9:00 de la noche, de este jueves, hora de Colombia.

  • A partir de las 9:00 de la noche, hora de Colombia, las selecciones de Corea del Sur y Chequia se medirán por el cierre de la primera jornada del Grupo A. FOTO GETTY
    A partir de las 9:00 de la noche, hora de Colombia, las selecciones de Corea del Sur y Chequia se medirán por el cierre de la primera jornada del Grupo A. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 55 minutos
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Luego de la victoria de México 2-0 ante Sudáfrica, el turno será para las selecciones de Corea del Sur y Chequia que jugarán, a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, en el estadio de Guadalajara, para cerrar la primera fecha del Grupo A.

De acuerdo con la información que entregan los canales, este compromiso se podrá ver en Colombia, a partir de las 9:00 de la noche, por Win Sport, DAZN y DGO.

Los Tigres de Asia llegaron al Mundial tras clasificarse en el primer lugar del grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), gracias a una nueva generación que cuenta con varios jugadores consolidados en el fútbol europeo.

La lista de figuras es liderada por Son Heung-min, referente histórico de la selección surcoreana, que es dirigida por Hong Myung-bo. Entre los elegidos también están Lee Kang-in, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Lee Jae-sung y Cho Gue-sung, quienes tratarán de hacer que Corea sea uno de los equipos más competitivos del Grupo A.

Chequia, por su lado, llegó tras quedar detrás de Croacia en su grupo de las eliminatorias en la UEFA, y en el repechaje eliminó a Irlanda, por la vía de los penales.

Luego, en la final, los checos dieron la sorpresa al imponerse a Dinamarca, nuevamente desde los once pasos, para asegurar su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026.

Ahora, están a pocas horas de jugar en Guadalajara, otra de las sedes del Mundial, que le da la bienvenida a las 48 selecciones que disputan la Copa.

México celebró con el colombiano Julián Quiñones

En el primer duelo del Mundial, México se quedó con la victoria, 2-0 con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En un duelo en el que el central Wilton Sampaio de Brasil mostró tres rojas (dos para los africanos y una para los anfitriones).

De esta manera, México empieza el Mundial con victoria, con los goles de Quiñones a los 9 minutos y Jiménez, en el segundo tiempo, a los 66.

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Los expulsados fueron Sphephelo Sithole y Themba Zwane de Sudáfrica; mientras que por el anfitrión vio la roja César Montes en el primer minuto de reposición, en la parte final del juego (90+1’).

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