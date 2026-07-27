Alerta por crisis en la Clínica del Norte: Bello y el Norte de Antioquia quedarán sin urgencias de alta complejidad

El inminente cierre del servicio de urgencias de la Clínica del Norte, uno de los principales centros de atención de Bello, no solo se sentirá en ese municipio. Así lo advirtió la Alcaldía de Bello, desde donde se reiteró la consternación por el cada vez más reducido margen del sistema de salud para atender a su población.
“La Alcaldía de Bello manifiesta su preocupación por la crítica situación financiera que atraviesa la Fundación Clínica del Norte, entidad de salud privada de nuestra ciudad, como consecuencia de una deuda acumulada de $107.000 millones por parte de Entidades Responsables de Pago”, expresó el gobierno local en un comunicado.
En contexto: Clínica del Norte, en Bello, cerrará servicio de urgencias desde el 14 de agosto por crisis financiera y millonaria deuda
Pese a que en el municipio hay otras entidades que atienden urgencias, la Alcaldía advirtió que el cierre de los servicios de la Clínica del Norte dejará al municipio sin un lugar en el que se atiendan urgencias de un mayor nivel de complejidad.