Alerta por crisis en la Clínica del Norte: Bello y el Norte de Antioquia quedarán sin urgencias de alta complejidad

El inminente cierre del servicio de urgencias de la Clínica del Norte, uno de los principales centros de atención de Bello, no solo se sentirá en ese municipio. Así lo advirtió la Alcaldía de Bello, desde donde se reiteró la consternación por el cada vez más reducido margen del sistema de salud para atender a su población. “La Alcaldía de Bello manifiesta su preocupación por la crítica situación financiera que atraviesa la Fundación Clínica del Norte, entidad de salud privada de nuestra ciudad, como consecuencia de una deuda acumulada de $107.000 millones por parte de Entidades Responsables de Pago”, expresó el gobierno local en un comunicado. En contexto: Clínica del Norte, en Bello, cerrará servicio de urgencias desde el 14 de agosto por crisis financiera y millonaria deuda Pese a que en el municipio hay otras entidades que atienden urgencias, la Alcaldía advirtió que el cierre de los servicios de la Clínica del Norte dejará al municipio sin un lugar en el que se atiendan urgencias de un mayor nivel de complejidad.

Además de ese municipio y sus vecinos en el norte del Valle de Aburrá, la Alcaldía resaltó que se verán afectados los habitantes de varios municipios de la subregión del Norte antioqueño, quienes también son remitidos allí. A manera de agravante, la administración municipal recalcó que esta no es la primera vez que esa institución de salud está contra las cuerdas por los problemas financieros del sistema de salud. Lea también: Se agrava crisis en hospital de la UdeA: faltan medicinas y no le pagan a los médicos A mediados de 2025, la Alcaldía recordó que en articulación con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia participó en un plan de acción en el que las entidades deudoras con la clínica se habían comprometido a ponerse al día con sus pagos. Sin embargo, un año después, los pagos volvieron a suspenderse.

Por esta razón, la Alcaldía hizo un llamado especial a EPS como Savia Salud, Nueva EPS, Coosalud y también a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para que los giros se reanuden y las urgencias no se cierren. La nueva crisis por la que atraviesa la Clínica del Norte fue denunciada por esa institución a finales de este mes de julio, luego de que la institución señalara que por culpa de la falta de pago por parte de las EPS programó para el próximo 14 de agosto el cierre de su servicio de urgencias. “La presente decisión no se toma de manera precipitada, pues se han intentado acercamientos con la administración local y demás entidades de control, sin respuesta efectiva hasta la fecha”, expresó Esteban Guerra Henao, representante legal de la Clínica del Norte.

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