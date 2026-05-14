Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

James Rodríguez se marchó del Minnesota United con derrota en la MLS

El volante colombiano se despidió del Minnesota United tras perder ante Colorado. El colombiano se une ahora a su Selección para el Mundial, finalizando un breve paso por la MLS marcado por lesiones.

  • James Rodríguez ahora se concentrará de cara a su tercer Mundial. FOTO X-MINNESOTA UNITED
    James Rodríguez ahora se concentrará de cara a su tercer Mundial. FOTO X-MINNESOTA UNITED
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

A punto de unirse a la Selección de Colombia para preparar el Mundial, el colombiano James Rodríguez vivió el miércoles en la noche una gris despedida con el Minnesota United al perder en casa 1-0 frente a Colorado Rapids en la MLS.

Antes del inicio del juego, el United emitió un comunicado para confirmar que el mediapunta será liberado para que se pueda poner a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo en Colombia.

“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante la concentración y a lo largo de todo el torneo”, dijo el United en su comunicado.

De esta forma, James jugó probablemente sus últimos minutos con Minnesota en el choque del miércoles, que inició como titular.

El mediapunta, que aterrizó en febrero en el United, se ausentará de las dos últimas jornadas de la liga norteamericana (MLS) previas al parón por la Copa del Mundo de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

Le puede interesar: 23 invitados, tres años de grabación y más detalles de la serie documental de James que estrenará Netflix

El efímero contrato entre James y Minnesota concluye durante ese paréntesis de la competición. El United se guardó una opción de extenderlo hasta final de año y, aunque todo apunta a que no la ejercerá, el entrenador Cameron Knowles no cerró del todo la puerta públicamente.

“Veremos cómo se va dando todo. Obviamente él tiene que centrarse en el Mundial”, dijo el técnico neozelandés en rueda de prensa. “Se acerca un mercado de fichajes en el que tenemos la posibilidad de hacer más incorporaciones. En conjunto, todo eso se evaluará durante el parón”.

“Mi postura al respecto es que, en el tiempo que hemos tenido hasta ahora, él ha sido increíble. Su profesionalidad, su impacto en los demás jugadores en el vestuario, y hemos podido ver su calidad en el campo también”, afirmó.

El miércoles, la calidad de James no fue decisiva como en el empate 2-2 del domingo ante Austin, en el que dio las dos asistencias de gol.

Un solitario gol del brasileño Rafael Navarro en un contragolpe en el minuto 26 dio el triunfo a los visitantes en el Allianz Field, que despidió con aplausos a James al ser sustituido en el 64.

Azotado por diversos problemas físicos, el colombiano disputó en total seis jornadas con los Loons, dos de ellas como titular, con un registro de dos asistencias y ningún gol en 194 minutos.

El pasado fin de semana el exmediapunta del Real Madrid, de 34 años, ya había avanzado sus planes de abandonar Minnesota y ponerse a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo a partir del domingo.

Vea: Video | Así fue el fin de semana 10 puntos de los diez de la Selección Colombia en EE.UU y Argentina

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos