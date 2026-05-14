James Rodríguez se marchó del Minnesota United con derrota en la MLS

A punto de unirse a la Selección de Colombia para preparar el Mundial, el colombiano James Rodríguez vivió el miércoles en la noche una gris despedida con el Minnesota United al perder en casa 1-0 frente a Colorado Rapids en la MLS.

Antes del inicio del juego, el United emitió un comunicado para confirmar que el mediapunta será liberado para que se pueda poner a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo en Colombia.

“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante la concentración y a lo largo de todo el torneo”, dijo el United en su comunicado.

De esta forma, James jugó probablemente sus últimos minutos con Minnesota en el choque del miércoles, que inició como titular.

El mediapunta, que aterrizó en febrero en el United, se ausentará de las dos últimas jornadas de la liga norteamericana (MLS) previas al parón por la Copa del Mundo de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

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El efímero contrato entre James y Minnesota concluye durante ese paréntesis de la competición. El United se guardó una opción de extenderlo hasta final de año y, aunque todo apunta a que no la ejercerá, el entrenador Cameron Knowles no cerró del todo la puerta públicamente.

“Veremos cómo se va dando todo. Obviamente él tiene que centrarse en el Mundial”, dijo el técnico neozelandés en rueda de prensa. “Se acerca un mercado de fichajes en el que tenemos la posibilidad de hacer más incorporaciones. En conjunto, todo eso se evaluará durante el parón”.