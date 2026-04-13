¿Cuántos partidos le quedan a James Rodríguez para tomar ritmo antes del Mundial? Situación recuerda la Copa América de 2024

En los 102 días que van del 2026, James Rodríguez solo ha jugado 165 minutos. El volante cucuteño, capitán de la Selección Colombia, apenas ha tenido presencia en cuatro encuentros esta campaña. De ellos, dos fueron con el Minnesota United, equipo de la MLS de Estados Unidos con el que firmó contrato en febrero, y los restantes con el seleccioando nacional en los amistosos contra Croacia y Francia. En los duelos contra los cuadros europeos se le notó la falta de ritmo. La toma de decisiones del “10” fue más lenta de lo habitual y físicamente se notaba que le costaba. A los pocos minutos que había sumado hasta antes de ese partido con su club (39 minutos en 2 encuentros), hay que sumarle la deshidratación severa que padecía que llevó a que luego de enfrentar a los galos fuera hospitalizado.

Rodríguez duró unos días bajo supervisión médica. Le dieron el alta la semana pasada y retornó, poco a poco, a los entrenamientos con su equipo. Por eso se esperaba que fuera tenido en cuenta para el duelo contra San Diego FC, en California, que se disputó el sábado 11 de abril, en el que su equipo se impuso 1-2.

¿Hay que preocuparse por la falta de ritmo de James Rodríguez?

Sin embargo, James no entró en la lista de convocados. El entrenador Cameron Knowles, quien a inicios de la semana pasada se mostró “sorprendido” por el compromiso del futbolista colombiano para regresar rápido a las canchas, no lo tuvo en cuenta. Quizás lo cuidó para lo que viene. El vuelo entre Minneapolis y San Diego, donde se jugó el partido, dura cuatro horas.

Eso resulta agotador para los futbolistas. Más si, quizás, no van a ser tenidos en cuenta por el técnico para jugar. Rodríguez se quedó en Minneapolis intentando culminar su proceso de recuperación y readaptación a las canchas. James necesita jugar urgente. No solo porque su contrato con el equipo estadounidense termina finalizando junio, sino debido a que faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial.

James Rodríguez jugó en el partido entre Colombia y Francia pero no mostró su mejor rendimiento deportivo. Foto: Getty

La Copa del Mundo de Norteamérica arranca el 11 de junio en México. Las competencias del seleccionado criollo arrancan el 17 de ese mes contra Uzbekistán en el estadio Azteca. Por eso es necesario que encuentre ritmo lo antes posible. La falta de este genera preocupación en los futboleros. Antes de irse a concentración con la Selección Colombia, Rodríguez podrá jugar ocho partidos con su equipo. Aunque Minnesota visita el martes a Sacramento Republic por la Copa de Estados Unidos en California, Rodríguez no fue tenido en cuenta. Por eso, tendrá que esperar hasta el próximo 18 de abril, cuando reciban a Portland Timbers, para intentar volver a sumar minutos. Ese encuentro, programado para las 7:30 p.m. de Colombia, será el primer de los que le quedan al futbolista colombiano antes del Mundial.

Los otros serán ante Columbus Crew (2 de mayo), Austin FC (10 de mayo), Colorado FC (13 de mayo), New England Revolution (16 de mayo) y Real Salt Lake (23 de mayo). “En ese tiempo todos esperamos que James logre conseguir el ritmo que le permita llegar bien al Mundial. Es un futbolista que todos sabemos que cuando se pone la camiseta de la Selección suele alcanzar su mejor rendimiento. Sin embargo, en este momento, por la falta de ritmo, creo que no debería ser titular”, le dijo el exfutbolista antioqueño Yulián Mejía a este diario.