¿Cuántos partidos le quedan a James Rodríguez para tomar ritmo antes del Mundial? Situación recuerda la Copa América de 2024

En los 102 días que van del 2026, James Rodríguez solo ha jugado 165 minutos. El volante cucuteño, capitán de la Selección Colombia, apenas ha tenido presencia en cuatro encuentros esta campaña. De ellos, dos fueron con el Minnesota United, equipo de la MLS de Estados Unidos con el que firmó contrato en febrero, y los restantes con el seleccioando nacional en los amistosos contra Croacia y Francia.
En los duelos contra los cuadros europeos se le notó la falta de ritmo. La toma de decisiones del “10” fue más lenta de lo habitual y físicamente se notaba que le costaba. A los pocos minutos que había sumado hasta antes de ese partido con su club (39 minutos en 2 encuentros), hay que sumarle la deshidratación severa que padecía que llevó a que luego de enfrentar a los galos fuera hospitalizado.