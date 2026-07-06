Video | De la alegría a la camilla: así fue la insólita lesión de Jordan Henderson que lo sacó del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra perderá, por el resto del Mundial, a uno de sus futbolistas más experimentados. El volante Jordan Henderson, recordado por ser capitán del Liverpool durante muchos años, salió en camilla de la cancha del estadio Azteca después de sufrir una insólita lesión al final del partido entre su Selección y México que se jugó el domingo en CDMX.
El partido no fue fácil para el equipo europeo. No solo tuvo en contra a los más de 80.000 mexicanos que llegaron al estadio para alentar a su equipo. También la altura a la que no están acostumbrados, el frío, la lluvia, algunas decisiones arbitrales. Sin embargo, ganaron. Los ingleses, ahora dirigidos por Thomas Tuchel, llevan tres mundiales seguidos llegando hasta cuartos de final.