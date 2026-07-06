Cabecillas de ‘Los Pepes’ anuncian intención de someterse a la justicia tras ultimátum de De la Espriella

Los cabecillas de la organización criminal ‘Los Pepes’, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, manifestaron su intención de someterse a la justicia penal colombiana, luego del ultimátum anunciado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. El pronunciamiento fue realizado desde Barranquilla durante una intervención difundida por sus canales digitales, en la que confirmó que el procedimiento se desarrollará bajo la legislación vigente y reiteró que los grupos delincuenciales tienen plazo hasta el 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumirá la Presidencia de la República, para acogerse a la justicia.

El mandatario electo explicó que recibió una comunicación de los dos cabecillas de la estructura criminal y señaló que el proceso será adelantado con la participación de las autoridades competentes. Para ello, anunció que impartirá instrucciones al ministro de Defensa designado con el fin de coordinar el procedimiento para la captura y judicialización de ambos jefes de la organización. “He recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de Los Pepes, una organización criminal que ha sembrado el terror en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Estos bandidos han entendido el ultimátum y han manifestado su intención de someterse a la justicia con la ley actual”, afirmó De la Espriella.

El presidente electo anunció coordinación con el Ministerio de Defensa para el procedimiento legal. FOTO: Colprensa / Manuel Saldarriaga

Fiscalía y Ministerio de Defensa acompañarán el procedimiento

Como parte del anuncio, De la Espriella indicó que solicitará a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la designación de un fiscal especializado y un grupo de policía judicial para acompañar el proceso y verificar que se cumpla conforme al marco jurídico colombiano. El presidente electo también señaló que, una vez asuma el cargo, adoptará medidas para reactivar las órdenes de captura vigentes contra integrantes de organizaciones armadas ilegales. “A partir del 7 de agosto firmaré los decretos necesarios para que la señora Fiscal General de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que nuestras Fuerzas Armadas las hagan efectivas, como corresponde, bajo el imperio de la ley y el mandato de la Constitución Nacional”, agregó. Entérese: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará? Durante su intervención, De la Espriella reiteró que en su administración no habrá negociaciones con organizaciones armadas ilegales y sostuvo que la única alternativa para quienes permanezcan al margen de la ley será el sometimiento a la justicia. “La paz total fue impunidad total. El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total”, señaló el mandatario electo. Asimismo, afirmó: “A esos violentos, a esos bandidos, les envío un mensaje claro: su tiempo se acabó”. En ese contexto, agregó: “A los violentos les hago un único ofrecimiento: un sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, y aseguró que durante su gobierno “no habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos, no habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad”.

Ultimátum para los grupos delincuenciales

De la Espriella reiteró que el plazo para que integrantes de organizaciones criminales decidan someterse a la justicia vence el próximo 7 de agosto de 2026. También indicó que la salida de Digno José Palomino y Aldair Montealegre de las actividades delictivas permitiría avanzar en las acciones institucionales para enfrentar la criminalidad en Barranquilla y el departamento del Atlántico. “A los demás criminales les digo claramente: les queda menos de un mes para tomar la misma decisión. De lo contrario, lo van a lamentar”, puntualizó. Lea también: Alcaldes respaldan la creación de bloques de seguridad urbana: “Los únicos que deben sentir miedo son los criminales”

Cabecillas de ‘Los Pepes’: quiénes son Digno José Palomino y Aldair Montealegre

Digno José Palomino es señalado como fundador y máximo cabecilla de la organización criminal ‘Los Pepes’. Actualmente, permanece privado de la libertad y es identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de esa estructura, con presencia en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Según la información conocida sobre la organización, Palomino ha mantenido una disputa con la banda Los Costeños, liderada por José Alfredo Castro, alias Castor, también privado de la libertad. Por su parte, Aldair Montealegre es identificado como segundo al mando de ‘Los Pepes’ y uno de los principales responsables de las operaciones de la estructura. Las autoridades lo relacionan con actividades como homicidios selectivos, extorsiones y el manejo de rutas de microtráfico en Barranquilla y varios municipios del Atlántico. De acuerdo con la información divulgada, la organización criminal ha sido señalada por las autoridades de participar en actividades de microtráfico, extorsión a comerciantes y homicidios en distintos sectores de la región Caribe. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Incumplió lo dicho: Mesa de paz no frenó la venta de droga en el parque Bicentenario

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