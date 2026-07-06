Cabecillas de ‘Los Pepes’ anuncian intención de someterse a la justicia tras ultimátum de De la Espriella

Los cabecillas de la organización criminal ‘Los Pepes’, Digno José Palomino y Aldair Montealegre, manifestaron su intención de someterse a la justicia penal colombiana, luego del ultimátum anunciado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
El pronunciamiento fue realizado desde Barranquilla durante una intervención difundida por sus canales digitales, en la que confirmó que el procedimiento se desarrollará bajo la legislación vigente y reiteró que los grupos delincuenciales tienen plazo hasta el 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumirá la Presidencia de la República, para acogerse a la justicia.