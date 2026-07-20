Fifa prepara una “locura” para la celebración de los 100 años del Mundial, se realizará en 3 continentes

Tras finalizar la Copa Mundial de la Fifa Norteamérica 2026, la primera en tener tres sedes y 48 equipos participantes, el ente rector del balompié internacional puso manos a la obra en la planificación de la próxima edición: la del centenario.
Recordemos que el 13 de julio de 1930, Francia derrotó 4-1 a México en el estadio Pocitos de Montevideo, Uruguay, en la inauguración del certamen. Hoy, 96 años después, el torneo que es autoría del francés Jules Rimet es el más prestigioso a nivel global. Para la próxima edición en el año 2030, el campeonato ajustará 100 años de existencia. Por esta razón, la Conmebol se lanzó con todo a conseguir algunos partidos en el país que fue el primer anfitrión, Uruguay, al cual se le sumaron Argentina y Paraguay como parte de la propuesta hecha a la FIFA.
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“Estamos convencidos de que la celebración del centenario será única, porque solo una vez se cumplen 100 años. Por eso proponemos, por única vez, llevar este aniversario a 64 equipos, en tres continentes simultáneos, para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol en 2025. Todo indica que el sueño del paraguayo se cumplirá ya que, al menos en la visión de Gianni Infantino, mandamás de la Fifa en la actualidad, la idea del guaraní no es descabellada, y así presentó la Copa del Mundo de 2030.