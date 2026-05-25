Estos son los jugadores que repetirán Mundial con Colombia

La Selección Colombia ya tiene definida su lista de convocados para el Mundial y, dentro de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo, hay un grupo de futbolistas que aportará experiencia mundialista al equipo cafetero.

En total, ocho jugadores repetirán participación en una Copa del Mundo y volverán a representar al país en el torneo más importante del fútbol internacional.

Los jugadores que repiten Mundial son David Ospina, Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias, Johan Mojica, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.