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Video | A pura emoción y cantando “Nuestro Juramento” de Julio Jaramillo, los ecuatorianos festejaron en el Estadio de Nueva York

La Selección de Ecuador le ganó a Alemania y sus hinchas festejaron cantando “Nuestro Juramento” de Julio Jaramillo, histórico cantante de tangos y boleros ecuatoriano. La Tri pasó la fase de grupos mundialista después de 20 años.

  • Más de 80.000 personas asistieron al MetLife de Nueva York. Se estima que el 70% eran ecuatorianos. FOTO: X LaTri
    Más de 80.000 personas asistieron al MetLife de Nueva York. Se estima que el 70% eran ecuatorianos. FOTO: X LaTri
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El Estadio de Nueva York (MetLife Stadium), casa de los Giants y los Jets de fútbol americano (NFL), vivió ayer lo que es la pasión, sentimiento y emoción de los futboleros. Ecuador logró un triunfo histórico contra Alemania ante más de 80.000 espectadores, lo que exaltó a los hinchas ecuatorianos que festejaron como si estuvieran en Quito o Guayaquil, con música de uno de los más grandes exponentes de este arte en el país sudamericano, Julio Jaramillo.

Al sonar el pitazo final y confirmarse el triunfo y, por ende, clasificación a la siguiente fase del torneo para Ecuador, a miles de fanáticos se les cayó una lágrima de la emoción, mientras que su líder, el entrenador argentino Sebastián Becaccece, saltaba y enloquecía de la felicidad por lo obtenido ante el conjunto teutón cuatro veces campeón de la Copa del Mundo.

La canción escogida para celebrar fue “Nuestro Juramento”, que fue entonada a todo pulmón por los seguidores de la Tri, quienes hicieron temblar el mítico recinto deportivo cuando llegaba el coro: “¡hemos jurado amarnos hasta la muerte!”, un momento único que conectó a los ecuatorianos con su tierra mientras acababan de presenciar un hecho histórico en el deporte de esta nación.

Con México pasa algo similar. El conjunto manito también pone a cantar “a todo taco” a sus hinchas cada vez que ganan en este Mundial. La canción elegida para los mexicanos es “El Rey” de Vicente Fernández. Música y fútbol, una conexión que trasciende el tiempo, generaciones y culturas.

Lea también: En Norteamérica 2026 los héroes usan guantes: estos son los mejores arqueros del Mundial

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