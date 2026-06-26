Video | A pura emoción y cantando “Nuestro Juramento” de Julio Jaramillo, los ecuatorianos festejaron en el Estadio de Nueva York

El Estadio de Nueva York (MetLife Stadium), casa de los Giants y los Jets de fútbol americano (NFL), vivió ayer lo que es la pasión, sentimiento y emoción de los futboleros. Ecuador logró un triunfo histórico contra Alemania ante más de 80.000 espectadores, lo que exaltó a los hinchas ecuatorianos que festejaron como si estuvieran en Quito o Guayaquil, con música de uno de los más grandes exponentes de este arte en el país sudamericano, Julio Jaramillo.

Al sonar el pitazo final y confirmarse el triunfo y, por ende, clasificación a la siguiente fase del torneo para Ecuador, a miles de fanáticos se les cayó una lágrima de la emoción, mientras que su líder, el entrenador argentino Sebastián Becaccece, saltaba y enloquecía de la felicidad por lo obtenido ante el conjunto teutón cuatro veces campeón de la Copa del Mundo.

La canción escogida para celebrar fue “Nuestro Juramento”, que fue entonada a todo pulmón por los seguidores de la Tri, quienes hicieron temblar el mítico recinto deportivo cuando llegaba el coro: “¡hemos jurado amarnos hasta la muerte!”, un momento único que conectó a los ecuatorianos con su tierra mientras acababan de presenciar un hecho histórico en el deporte de esta nación.