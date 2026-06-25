Mbappé vs. Haaland, duelo de goleadores este viernes en el Mundial

Presente y futuro del fútbol, en el top-3 de goleadores del Mundial, referencias de sus selecciones: Kylian Mbappé y Erling Haaland se citan este viernes (2:00 p.m.) cerca de Boston para luchar por la punta del Grupo I. Se trataría del primer gran choque entre goleadores en los quince días de actividad de la Copa del Mundo, bañada de anotaciones de sus grandes divos, empezando por las cinco dianas que coronaron a Lionel Messi como el artillero histórico con 18 anotaciones. Vea: Video | Reviva el golazo de Mbappé vs. Irak en su partido 100 con Francia en el Mundial 2026; le recorta distancia a Messi Pero el astro argentino, de querer, deberá seguir por televisión la pugna entre Francia y Noruega, dos equipos que llegan al cierre de la primera ronda con el boleto a dieciseisavos de final ya en la mano. Además del liderato del grupo, habrá varias minidisputas en Foxborough, Massachusetts: la caza de Messi como goleador en Norteamérica, la persecución de Mbappé al 10 en la tabla de goleadores mundialistas de todos los tiempos y la insaciabilidad de Haaland en su primer Mundial. El capitán francés, de 27 años, autor de cuatro goles en Estados Unidos, ya dijo que su lucha no es una carrera goleadora con Messi, sino la lucha de unos Bleus para bordar su tercera estrella. “Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo”, afirmó tras anotar su segundo doblete en la victoria ante Irak (3-0) el lunes en Filadelfia.

Solidaridad con Deschamps

Tras firmar una temporada sin títulos con el Real Madrid, Mbappé ha mostrado un nivel avasallante en suelo estadounidense, donde se estrenó noqueando por partida doble a Senegal (3-1) en East Rutherford, Nueva Jersey. Con dos dobletes consecutivos, la estrella merengue igualó los 16 goles del alemán Miroslav Klose, desplazado por Messi al segundo escalón de la artillería histórica, y se tornó en el mayor goleador de Francia (60 tantos), tras desbancar a Olivier Giroud. Pero el 10 francés resta importancia, al menos públicamente, a sus hazañas individuales y está concentrado en disputar su tercera final mundialista, tras la victoria en 2018 y la derrota en 2022, precisamente ante su excompañero en el PSG.

Su arranque intratable, jugando como centrodelantero, en la competición que lo graduó de estrella internacional se enfrenta a un imprevisto: la ausencia de Didier Deschamps en el Gillete Stadium. El seleccionador galo regresó a Francia el martes por la muerte de su madre. Su eterno asistente, Guy Stéphan, comandará a los subcampeones mundiales y grandes candidatos al título en Norteamérica. “Nuestros pensamientos están con nuestro entrenador y con toda su familia. No están solos”, escribió Mbappé, goleador de LaLiga (25 goles), en redes sociales.

Orgullo vikingo