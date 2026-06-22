Video | Reviva el golazo de Mbappé vs. Irak en su partido 100 con Francia en el Mundial 2026; le recorta distancia a Messi

El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del grupo I del Mundial de Norteamérica 2026 y que se encuentra en desarrollo en el Philadelphia Stadium, despertó los gritos de emoción tras un nuevo gol convertido por el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, este martes 22 de junio.
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Al finalizar el primer tiempo, el partido fue suspendido debido a las complicadas condiciones meteorológicas en el estado de Pensilvania. Autoridades de la Fifa y comisiones arbitrales estudian si el partido se podrá reanudar o si queda definitivamente suspendido este día.
Durante su partido número 100 vistiendo la camiseta de la Selección de Francia desde su debut con la absoluta en 2017, el 10 de los galos se fue arriba en el marcador tras un disparo de pierna izquierda, que le fue imposible parar al arquero de Irak.