“La gente pide el campeonato”: Lorenzo habló de la presión en el Mundial

Néstor Lorenzo analizó el nivel de Ghana en la antesala del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y advirtió que la Selección Colombia deberá afrontar un compromiso de máxima exigencia. El entrenador reconoció el crecimiento del conjunto africano y la calidad de varios de sus futbolistas, muchos de ellos con presencia en importantes clubes europeos, lo que eleva el grado de dificultad del enfrentamiento.

El seleccionador fue enfático al señalar que, en esta instancia del torneo, no existen rivales accesibles y que la concentración deberá ser absoluta para poder avanzar en la competición. En ese sentido, insistió en la importancia de mantener el equilibrio entre precaución táctica e identidad de juego.