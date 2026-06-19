Lamine Yamal afirmó que es “innecesario” jugar 90 minutos vs. Arabia y respondió a críticas contra la Selección España

Gran foco de interés tuvo la selección española en la concentración de Chattanooga, después de que Lamine Yamal tomara la palabra para señalar que considera “muy pronto e innecesario” disputar el partido completo ante Arabia Saudita, este domingo 21 de junio en la segunda jornada del Mundial. Le puede interesar: Video | Con “pastores alemanes”: así fueron requisados los futbolistas de la Selección de Alemania antes de viajar a Canadá “Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, declaró en una entrevista con la televisión pública española el joven jugador que viene recuperándose de una importante lesión.

El extremo del Barcelona de 18 años jugó pocos minutos ante Cabo Verde. FOTO: Tomada de redes sociales @SEFutbol

El fenómeno de 18 años llegó al Mundial tras 54 días sin jugar, tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, la cual lo relegó del final de la temporada con el Barcelona, equipo donde tuvo una gran temporada 25/26. En el empate sin goles inicial ante Cabo Verde disputó 25 minutos y en la segunda jornada podría jugar “una hora”, señaló el seleccionador de la Roja, Luis de la Fuente, este jueves 18 en una entrevista con la radio Cope, sin especificar si saldrá como titular o de revulsivo. “Todos los jugadores en la etapa final de la temporada, cada lesión, piensas en el Mundial y, obviamente, en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios, los médicos me dijeron que llegaba sobrado”, añadió Lamine.

El plan de Lamine Yamal para conquistar el Mundial

Convertido en una de las caras visibles del planeta fútbol, la figura del atacante del Barcelona es omnipresente en rascacielos y carteles publicitarios, siendo en la actualidad la figura y pieza más importante de la selección y el fútbol español. “Lo llevo con calma, no es algo diferente. Sé lo que soy fuera de España y en España. Intento dar mi máximo nivel, es lo que la gente quiere”, dijo. “Si tienes la imagen en ese edificio (rascacielos enfrente del Estadio Atlanta), es porque puedes hacer las cosas dentro del campo que le gustan a la gente, que la gente se emociona al verte jugar”, completó.

Finalmente, preguntaron al extremo de la Roja por Leo Messi, que comenzó el Mundial con un triplete ante Argelia (3-0) cuando está a punto de cumplir 39 años. “Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca... No hay nada más que decir, mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor”, dijo el número 19 de España. España completó su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de viajar este viernes a Atlanta, donde se entrenará el sábado con vistas al duelo del domingo pactado para las 11:00 de la mañana, hora de Colombia.

Lamine Yamal viene de una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. FOTO: AFP