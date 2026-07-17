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Hay novedades sobre el estado físico de Lamine Yamal, ¿jugará o no la final del Mundial con España?

Lamine Yamal encendió las alarmas el pasado jueves por un video donde se ve con una venda en la pierna izquierda. Su compañero Pedro Porro también tuvo una sesión a parte en el entrenamiento

  • Lamine Yamal solo fue suplente en el debut mundialista ante Cabo Verde. FOTO: Sefutbol
    Lamine Yamal solo fue suplente en el debut mundialista ante Cabo Verde. FOTO: Sefutbol
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Las alarmas se encendieron a nivel mundial para todos los fanáticos del fútbol por una supuesta molestia de Lamine Yamal el pasado jueves 16 de julio cuando el extremo de 19 años se hizo a parte del resto del plantel ibérico durante la sesión de entrenamiento. La joven estrella del balompié estuvo sentada durante gran parte de la práctica, lo mismo que Pedro Porro, autor del segundo gol de España en la semifinal contra Francia.

El susto vino principalmente con la imagen de Yamal con un vendaje en su muslo izquierdo, sin embargo, esto puede estar asociado al cansancio y con la posibilidad de cuidar al atacante, esto debido a que llegó a la Copa Mundial de Norteamérica 2026 arrastrando una pubalgia que se le diagnosticó en la última semana de octubre de 2025, razón por la cual se perdió varios partidos al final de temporada con el F.C. Barcelona y así llegar en óptimas condiciones a la máxima cita orbital.

Yamal durante el torneo suma 495 minutos jugados en 7 partidos, en los cuales fue titular en 6 y completó solo 3. Tanto a Lamine como a Porro, se les vio conversando con Luis de la Fuente con gestos de tranquilidad. El resto del plantel entrenó con normalidad, a sabiendas de que hay más jugadores como Fabián Ruíz, Pedri o Marc Cucurella que sumaron más de 50 partidos en la temporada con sus clubes.

Más que tranquilo

Al extremo del Barcelona ya se le conoce como uno de los jugadores con más autoestima y confianza del mundo durante los últimos años. El joven de 19 años estuvo en las calles de Nueva York, disfrutando de la comida callejera en un food truck. Yamal no es el único que hizo esto durante el Mundial, pues la selección de Senegal salió constantemente de su hotel a comer un poco de la comida neoyorquina.

Lamine vive estos días fiel a su estilo, tranquilo y con muchas ganas de que llegue el gran momento. Su padre, Mounir Nasraoui, no vive estos momentos de la misma manera. El progenitor del chico maravilla sufre de ataques de epilepsia y, por su salud, decidió quedarse en Barcelona.

Lea también: España vs. Argentina: el historial de enfrentamientos, un solo un partido oficial antes de la final del Mundial 2026

¿Lamine Yamal está lesionado antes de la final del Mundial?
Por ahora no hay confirmación de una lesión. La noticia indica que el jugador se apartó parcialmente del entrenamiento y llevaba un vendaje en el muslo izquierdo, pero también señala que esto podría responder a una medida preventiva por el desgaste físico acumulado.
¿Qué problema físico arrastraba Lamine Yamal antes del Mundial?
Lamine Yamal llegó al Mundial después de recuperarse de una pubalgia diagnosticada en la última semana de octubre de 2025. Esa dolencia le hizo perderse varios partidos con el FC Barcelona al final de la temporada para priorizar su recuperación.
¿Qué otros jugadores de España están siendo controlados por el desgaste físico?
Además de Lamine Yamal, Pedro Porro también entrenó al margen durante parte de la práctica. La noticia añade que futbolistas como Fabián Ruiz, Pedri y Marc Cucurella llegan con una elevada carga de partidos tras superar los 50 encuentros con sus clubes durante la temporada.
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