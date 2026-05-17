De Pelé a Messi: estas son las marcas más increíbles de los mundiales de fútbol

¿Sabía que Cristiano Ronaldo nunca ha marcado en un partido de eliminación directa en los Mundiales o que el partido con más goles terminó 7-5? El Mundial de 2026 no solo será el más grande de la historia en formato con 48 selecciones, sino también el escenario en el que se pondrán a prueba marcas legendarias. De la “manita” de Salenko a la precocidad de Norman Whiteside, repasamos los números y las hazañas que han forjado la identidad del torneo más importante del planeta a lo largo de 22 ediciones. De los 13 goles en una única edición de Just Fontaine en 1958 a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994: la historia de la Copa Mundo Fifa está llena de récords a batir. En el certamen de 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa pueden dejar atrás la marca de más participaciones. El Brasil pentacampeón

La victoria de Alemania sobre Brasil en 2014 es la goleada más impactante de los mundiales y una de las imágenes más reconocibles de la historia moderna del torneo. FOTO Getty

Brasil ostenta el récord de títulos en el Mundial, con cinco (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), uno más que Alemania (la RFA de 1954 y 1974, y luego con su denominación actual en 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), la gran ausente de nuevo de esta edición de 2026 después de las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Lea: ¿Cuánto cuesta la lámina de Luis Díaz? Es una de las más escasas del álbum Panini Alemania, la más regular Únicamente Brasil ha disputado las 22 ediciones mundialistas anteriores (23 con el próximo). Alemania disputará el torneo por 21ª vez. La Mannschaft ostenta el récord de finales disputadas, con 8, y también de semifinales jugadas (13), aunque en las dos últimas ediciones no ha superado la primera fase. Un partido, 12 goles El partido con más goles de la historia del Mundial fue en 1954, en el que Austria ganó 7-5 a Suiza, con tripletes de Theodor “Turl” Wagner para los austríacos y de Josef Hügi para los helvéticos. Ese partido es también el de una grandísima remontada, ya que Suiza dominaba 3-0 a los 19 minutos. En los octavos de final de 1938 hubo un partido con once goles, el que Brasil ganó 6-5 (tras prórroga) a Polonia en Estrasburgo. El genial Leonidas marcó tres dianas en ese partido, pero fue superado por Ernest Willimowski, que firmó cuatro para los polacos. Nueve goles de diferencia Las tres victorias más amplias terminaron con 9 goles de diferencia y Hungría consiguió dos de ellas. Batió a Corea del Sur por 9-0 en 1954, con un triplete de Sandor Kokcis, y por 10-1 a El Salvador en 1982. Yugoslavia también endosó un 9-0, a Zaire en 1974, con un triplete de Dusan Bajevic. Pelé, coronado tres veces El jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo (1958, 1962 y 1970). El Rey Leo Tras los siete encuentros que condujeron a Argentina a encender su tercera estrella en la Albiceleste, Lionel Messi se erigió en el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial, con 26, cifra que podrá seguir aumentando en la próxima cita. Messi superó a dos alemanes: Lothar Matthaüs, con 25 partidos entre 1982 y 1998, en cinco ediciones, y Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014). Con 22 partidos mundialistas en sus piernas, Cristiano Ronaldo puede escalar posiciones también en esta clasificación si Portugal brilla en Norteamérica. Van por el sexto Mundial

Messi es protagonista de varios récords: más partidos mundialistas y su posible sexto Mundial. FOTO Juan Antonio Sánchez

Si no surgen imprevistos, Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa se convertirán, en Estados Unidos, México y Canadá, en los únicos jugadores en disputar seis fases finales de un Mundial, todas las jugadas desde Alemania 2006. Dejarán así atrás al alemán Matthaüs (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), al italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), y a los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966) y Rafa Márquez (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014). Deschamps alcanzó a Zagallo El francés Didier Deschamps es campeón del mundo como jugador (1998) y como seleccionador (2018), después del éxito de los Bleus hace ocho años en Rusia. Antes de él, los únicos que habían logrado esta hazaña eran el brasileño Zagallo (1958 y 1962, y luego en 1970) y el alemán Franz Beckenabeuer (1974 y luego en 1990). Zagallo fue incluso entrenador adjunto en el título brasileño en 1994. Le puede interesar: Defensoría del Pueblo pide coherencia ética a la Selección Colombia por caso de Sebastián Villa Olimpo de los goleadores El alemán Miroslav Klose ostenta el récord de más goles en la historia de las Copas del Mundo, con 16 tantos marcados en cuatro ediciones. Detrás suyo aparece el brasileño Ronaldo Nazário, con 15 anotaciones, seguido por el alemán Gerd Müller, quien convirtió 14 veces. Con 13 goles figuran el francés Just Fontaine y el argentino Lionel Messi. Fontaine mantiene además una marca que parece imposible de superar: anotó sus 13 tantos en una sola edición, la de Suecia 1958. Más abajo en la lista aparecen dos leyendas con 12 goles: el brasileño Pelé y el francés Kylian Mbappé. Con 11 tantos se encuentra el alemán Jürgen Klinsmann. El grupo de jugadores con 10 goles mundialistas lo integran el húngaro Sándor Kocsis, el alemán Helmut Rahn, el polaco Grzegorz Lato, el peruano Teófilo Cubillas, el inglés Gary Lineker, el argentino Gabriel Batistuta y el alemán Thomas Müller. La ‘manita’ de Salenko El ruso Oleg Salenko maravilló al mundo con cinco tantos en el 6-1 de su país sobre Camerún en 1994. Es el jugador que más goles ha conseguido en un partido mundialista. Por detrás de él, seis jugadores han firmado cuatro tantos en un juego del torneo: Ernest Willimowski (Polonia, 1938, derrota 6-5 tras prórroga contra Brasil). Ademir (Brasil, 1950, 7-1 contra Suecia). Sándor Kocsis (Hungría, 1954, 8-3 contra la RFA en la primera fase). Just Fontaine (Francia, 1958, 6-3 contra la RFA). Eusebio (Portugal, 1966, 5-3 ante Corea del Norte). Emilio Butragueño (España, 1986, 5-1 frente a Dinamarca) Hakan Sukur, el más rápido El turco Hakan Sukur marcó a los 10 segundos y 8 centésimas el gol más rápido de la historia del Mundial, durante un partido para el tercer puesto ganado por el equipo otomano contra Corea del Sur (3-2) en 2002. El joven y el viejo El jugador más joven de un Mundial sigue siendo el norirlandés Norman Whiteside, que tenía 17 años y 41 días contra Yugoslavia (0-0), en 1982. El de más edad es el guardameta egipcio Essam El Hadari, que jugó con 45 años y 161 días contra Arabia Saudita en 2018 (derrota 2-1 de los Faraones). El jugador de campo de más edad sigue siendo el camerunés Roger Milla, que tenía 42 años y 39 días contra Rusia, cuando marcó en la derrota 6-1 de los Leones Indomables en 1994. Pepe, goleador más veterano

Hasta acá, Cristiano Ronaldo nunca marcó en eliminación directa de un Mundial. FOTO Getty