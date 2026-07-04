¡Cayó el primer anfitrión! Marruecos derrotó 3-0 a Canadá con doblete de Ounahi; vea aquí los goles

Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.

Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50’ y 82’) y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8’ que sentenció el encuentro.

Tras un lento arranque, las estrellas marroquíes Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspiradas en la segunda mitad y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.

Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.

Marruecos logró así su segundo pase consecutivo a unos cuartos de final en un Mundial. En Catar 2022 llegaron hasta las semifinales y terminaron cuartos.

Los Leones del Atlas se enfrentarán en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.

Las claves principales del triunfo marroquí son el manejo correcto de la posesión y la eficacia. Azzedhine Ounahi, quien se valorizó en el Mundial pasado, está firmando un nuevo campeonato mundial histórico y, con dos remates al arco rival que se convirtieron en gol, dio el golpe eficaz necesario para avanzar en estas rondas.

Independientemente del rival venidero entre Paraguay o Francia, Marruecos tiene las herramientas necesarias para trabajar en bloque bajo, medio o alto. Además de poderío en el juego aéreo. El dolor de cabeza marroquí es, sin duda, la baja de su delantero estrella, Ismael Saibari.