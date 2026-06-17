Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles”

Tras marcar los tres goles de la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial de 2026, Lionel Messi confeso que venia atravesando días complicados en lo personal y explicó la emoción que mostró durante el partido. Cuando le preguntaron por las lágrimas tras su primer gol, el capitán argentino respondió: “No, la verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque puedo tenerlos siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien”. Entérese: Con triplete de Lionel Messi, Argentina venció 3-0 a Argelia en su debut en Norteamérica 2026 en Kansas

Con su primer triplete en una Copa del Mundo, Messi alcanzó los 16 goles en mundiales e igualó el registro del alemán Miroslav Klose, máximo anotador en la historia del torneo. Además, se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar tres goles en un mismo partido mundialista. Sin embargo, el argentino evitó darle relevancia al récord pues ante la consulta sobre haber alcanzado a Klose, respondió: “Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose. Está Ronaldo también ahí, y Mbappé, que hizo dos goles hoy, pero creo que no significa nada. Al final, es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí”.

Incluso utilizó el caso del brasileño Ronaldo Nazário para explicar su posición. “Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística”, afirmó. El partido también dejó otro registro, fue su primer hat-trick en una Copa del Mundo y llegó exactamente 20 años después de su primer gol en un Mundial. Además, disputó su partido número 200 con la selección argentina y amplió su récord como el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo. Lea más: Austria no tuvo problema para vencer a Jordania (3-1) y es colíder con Argentina del Grupo J

Messi también le dijo a los medios internacionales cómo mantiene la motivación después de una carrera en la que ganó los principales títulos posibles tanto con clubes como con la selección argentina. “A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera”.

El capitán explicó además que el triunfo no fue tan sencillo como lo hizo parecer. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos tienen muy buenos jugadores, dinámicos e intensos. Creo que estuvimos bien cuando no tuvimos la pelota. Después encontramos la ventaja y manejamos el partido”.

A partir de esa experiencia, dio su mirada sobre el torneo. “Se está viendo en este Mundial que nadie regala nada, que es un Mundial muy competitivo, que todas las selecciones son fuertes, tienen su idea de trabajo y están bien trabajadas. Todos los partidos son muy parejos”. Más adelante, volvió a restarle importancia a las discusiones sobre rankings históricos y aseguró que atraviesa una etapa distinta de su carrera. “No puedo pedir más de todo lo que recibí. Gracias a Dios me regaló demasiado. Y todo lo que viene ahora es disfrutar”.

En la misma línea añadió: “No miro si primero, segundo o tercero. Creo que es un elogio increíble que te digan que sos uno de los mejores de la historia. Con toda la gente que juega al fútbol, con todos los monstruos y jugadores que pasaron toda la vida en el fútbol, poder estar entre los mejores es increíble”. Mientras Messi hablaba, el jugador argentino Alexis Mac Allister destacó la importancia del capitán después del debut y rechazó cualquier discusión sobre su influencia en el equipo. “Creo que si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que Leo es el más importante de todos”, afirmó.

Mac Allister explicó que el funcionamiento de la selección gira alrededor del número 10. “Nosotros tenemos que armar un equipo para él, donde él se sienta cómodo. Creo que hoy estamos haciendo eso. Lo importante es que él lo está haciendo bien, que está contento y haciendo goles”.

El volante también valoró el inicio de Argentina en el torneo. “Sabemos lo importante que es empezar ganando, agarrar confianza. Jugamos contra un gran rival. Creo que se nos subestimó un poco, pero nosotros nunca lo hicimos”.

En las tribunas estuvo la familia de Messi. Su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, acompañaron al 10, tal como lo hicieron durante los mundiales anteriores. Después del partido, Antonela compartió fotografías desde el estadio en su cuenta de Instagram y escribió: “Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre, Leo Messi!!!! Sos increíble!!”. Siga leyendo: Video | En su partido 200 con Argentina, Messi igualó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales Bloque de preguntas y respuesta: