Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles”

Tras marcar los tres goles de la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en el debut del Mundial de 2026, Lionel Messi confeso que venia atravesando días complicados en lo personal y explicó la emoción que mostró durante el partido.
Cuando le preguntaron por las lágrimas tras su primer gol, el capitán argentino respondió: “No, la verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque puedo tenerlos siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien”.
Entérese: Con triplete de Lionel Messi, Argentina venció 3-0 a Argelia en su debut en Norteamérica 2026 en Kansas