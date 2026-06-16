En vivo | Con gol de Lionel Messi, Argentina vence 1-0 a Argelia en su debut mundialista

Se acabó la espera. La Selección Argentina, vigente campeona mundial, debuta en Norteamérica 2026. El equipo albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, busca convertirse en el primer seleccionado suramericano en conseguir una victoria en esta edición del torneo que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.
Los argentinos, que son segundos en el Ranking Fifa por detrás de Francia, tienen encima un peso importante para su encuentro contra Argelia, programado para las 8:00 p.m. de este miércoles en el estadio de Kansas City: volver a ganar en su debut mundialista después de 12 años.