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En vivo | Con gol de Lionel Messi, Argentina vence 1-0 a Argelia en su debut mundialista

El seleccionado argentino tendrá una razón especial para ganar: Lionel Messi alcanza 200 partidos con la camiseta albiceleste.

  • El futbolista argentino Lionel Messi será el capitán del equipo albiceleste en su tercera Copa del Mundo consecutiva. Foto: Getty
    El futbolista argentino Lionel Messi será el capitán del equipo albiceleste en su tercera Copa del Mundo consecutiva. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Se acabó la espera. La Selección Argentina, vigente campeona mundial, debuta en Norteamérica 2026. El equipo albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, busca convertirse en el primer seleccionado suramericano en conseguir una victoria en esta edición del torneo que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.

Los argentinos, que son segundos en el Ranking Fifa por detrás de Francia, tienen encima un peso importante para su encuentro contra Argelia, programado para las 8:00 p.m. de este miércoles en el estadio de Kansas City: volver a ganar en su debut mundialista después de 12 años.

La última vez que la albiceleste ganó en su primer partido en una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, cuando se impusieron 2-1 a Bosnia y Herzegovina con goles de Lionel Messi y Sead Kolasinac (en contra). Después, en Rusia 2018, los argentinos igualaron 1-1 ante Islandia en su estreno mundialista; mientras que en Qatar 2022 cayeron, de manera sorpresiva, contra Arabia Saudita en su primera presentación.

En Norteamérica, a donde llegan con una base de 17 futbolistas que fueron campeones en Qatar, esperan volver a la victoria. Además, los dirigidos por Scaloni se esperanzan en que Lionel Messi, quien cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, anote un tanto en su partido 200 con la Selección nacional, con la que hace historia.

Siga aquí el minuto a minuto:

Minuto 17: Gooool de Argentina. El delantero argentino Lionel Messi anotó su primer gol en el Mundial 2026. La albiceleste vence 1-0 a Argelia en su debut en Norteamérica.

Minuto 9: el seleccionado de Argelia anotó. Sin embargo, el juez central anuló el tanto por un fuera de lugar.

Minuto 5: el delantero argentino Lionel Messi anotó el primer gol del partido. Sin embargo, estaba en fuera de lugar y lo anularon.

Estos son los titulares de Argentina:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montinel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facudo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada.

Estos son los titulares de Argelia:

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Moussa, Amine Gouiri, Farés Chaibi

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