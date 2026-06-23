Un muerto y ocho heridos en estampida durante transmisión del partido Jordania vs. Argelia

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas durante una estampida ocurrida en la madrugada de este martes en Amán, la capital de Jordania, donde cientos de aficionados se habían congregado para seguir la transmisión del partido entre las selecciones de Jordania y Argelia por el Mundial de 2026.
Según informó la Dirección de Seguridad Pública jordana, el incidente se registró en la plaza de Al Hashimiya, ubicada frente al histórico Anfiteatro Romano de la ciudad, uno de los puntos habilitados por las autoridades para la retransmisión de los encuentros de la selección nacional en pantallas gigantes.
El portavoz de la institución, Amer al Sartawi, explicó que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras registrarse la avalancha humana. Nueve personas fueron trasladadas a centros médicos, aunque una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas sufridas.