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Tras dos años, Banco de la República aprueba plan para acumular hasta US$4.000 millones de reservas internacionales

Dichas reservas internacionales se adquirirán mediante subastas mensuales para fortalecer la liquidez externa y enfrentar choques financieros. Aquí los detalles.

  • El Banco de la República iniciará en agosto un programa de subastas para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales. FOTO COLPRENSA
    El Banco de la República iniciará en agosto un programa de subastas para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 7 horas
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La Junta Directiva del Banco de la República anunció el inicio de un programa para acumular gradualmente hasta US$4.000 millones en reservas internacionales, una medida preventiva con la que busca fortalecer la liquidez externa del país y mejorar su capacidad para enfrentar eventuales choques provenientes de los mercados financieros internacionales.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, precisó que el nivel actual de las reservas internacionales es de US$67.000 millones, con esta ampliación ese montó podría alcanzar los US$71.000 millones.

Añadió que este programa se trata de un mecanismo para aumentar las reservas extranjeras. Y que este mecanismo funciona con una peculiaridad que es muy útil: “se compran dólares cuando están baratos, cuando la tasa de cambio está por debajo del promedio móvil de 20 días”.

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Hay que recordar que el dólar cerró este viernes 31 de julio en $3.144,19 lo que representa un alza de $11,77 frente a la Tasa Representativa del Mercado vigente ($3.132,42).

Villar indicó que la idea central es tener un colchón de respaldo que ofrecen las reservas internacionales al país.

Para tener una idea, el Emisor no aprobaba un programa de este tipo desde finales de 2024.

¿Cómo funcionará el nuevo mecanismo?

La acumulación de reservas se realizará mediante subastas de opciones put de acumulación, un instrumento financiero que solo podrá ejercerse cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubique por debajo del promedio móvil de los 20 días hábiles anteriores.

Las subastas se llevarán a cabo mensualmente y el monto de cada una será anunciado al momento de la convocatoria correspondiente.

El Emisor explicó que los participantes deberán pagar una prima, cuyo valor será determinado mediante un mecanismo de subasta de precio único. Además, el precio de ejercicio de las opciones corresponderá a la TRM vigente el día en que estas sean utilizadas.

La entidad recordó que este mismo esquema fue implementado durante 2024, cuando permitió cumplir la meta de acumular cerca de US$1.500 millones en reservas internacionales.

¿Qué pasará con la política monetaria?

El banco central aclaró que el nuevo programa es compatible con la política monetaria vigente y que utilizará los instrumentos necesarios para garantizar que la tasa de interés de corto plazo continúe alineada con la tasa de intervención fijada por la Junta Directiva.

De esta manera, la entidad busca reforzar sus reservas internacionales sin alterar la orientación actual de la política monetaria.

¿Cuándo será la primera subasta?

La convocatoria para la primera subasta será publicada el 31 de julio de 2026.

Posteriormente, la subasta se realizará el 3 de agosto de 2026 y tendrá un cupo de hasta US$400 millones.

Las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto de 2026, siempre que se cumpla la condición establecida sobre el comportamiento de la TRM.

El Banco de la República indicó que la regulación de estas operaciones está contenida en la Circular Reglamentaria Externa DOAM-143 y en el Reglamento del Sistema de Subastas. Asimismo, señaló que las consultas relacionadas con el programa podrán realizarse a través del correo electrónico opciones-acumulacion@banrep.gov.co.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Para qué utilizará el Banco de la República los hasta US$4.000 millones que comprará?
El objetivo es acumular reservas internacionales para fortalecer la liquidez externa del país. Según el Banco de la República, estas reservas sirven para atender obligaciones externas y responder a posibles choques provenientes de los mercados financieros internacionales.
¿Cómo comprará el Banco de la República las reservas internacionales?}
La entidad utilizará subastas de opciones put de acumulación. Estas opciones solo podrán ejercerse cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) esté por debajo de su promedio móvil de los 20 días hábiles anteriores.
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