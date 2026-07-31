Tras dos años, Banco de la República aprueba plan para acumular hasta US$4.000 millones de reservas internacionales

La Junta Directiva del Banco de la República anunció el inicio de un programa para acumular gradualmente hasta US$4.000 millones en reservas internacionales, una medida preventiva con la que busca fortalecer la liquidez externa del país y mejorar su capacidad para enfrentar eventuales choques provenientes de los mercados financieros internacionales.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, precisó que el nivel actual de las reservas internacionales es de US$67.000 millones, con esta ampliación ese montó podría alcanzar los US$71.000 millones.

Añadió que este programa se trata de un mecanismo para aumentar las reservas extranjeras. Y que este mecanismo funciona con una peculiaridad que es muy útil: “se compran dólares cuando están baratos, cuando la tasa de cambio está por debajo del promedio móvil de 20 días”.

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Hay que recordar que el dólar cerró este viernes 31 de julio en $3.144,19 lo que representa un alza de $11,77 frente a la Tasa Representativa del Mercado vigente ($3.132,42).

Villar indicó que la idea central es tener un colchón de respaldo que ofrecen las reservas internacionales al país.

Para tener una idea, el Emisor no aprobaba un programa de este tipo desde finales de 2024.