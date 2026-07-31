Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella

La ceremonia de transmisión de mando del próximo 7 de agosto en Cali reunirá a varios jefes de Estado y altos funcionarios extranjeros para acompañar la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.
Entre las confirmaciones más recientes figura la del rey Felipe VI de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informó este viernes, 31 de julio, que el monarca encabezará la delegación española que asistirá a la ceremonia.
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“Su Majestad el Rey viajará a Colombia con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial al presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el próximo jueves 7 de agosto”, señaló la cartera en un comunicado.
Junto al monarca viajará también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, según confirmó esa dependencia a Europa Press.
Con este viaje, Felipe VI completará 24 asistencias a ceremonias de posesión de mandatarios iberoamericanos, una labor que desempeña desde 1996, cuando aún era príncipe de Asturias y comenzó a representar a España por encargo de su padre, el rey Juan Carlos I.
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