Invima alerta por la venta ilegal de un supuesto medicamento para el dolor: autoridades piden suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 230-2026 para advertir a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de Gheta Plus, un producto promocionado en Colombia como un medicamento homeopático en tabletas con presuntas indicaciones terapéuticas para el manejo de dolores musculares, articulares y fibromialgia.
La entidad informó que el producto se ofrece a través de redes sociales y plataformas digitales, no cuenta con registro sanitario vigente y su venta en el país es ilegal, por lo que pidió a la población abstenerse de adquirirlo y reportar cualquier punto de distribución.