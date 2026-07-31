Invima alerta por la venta ilegal de un supuesto medicamento para el dolor: autoridades piden suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 230-2026 para advertir a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de Gheta Plus, un producto promocionado en Colombia como un medicamento homeopático en tabletas con presuntas indicaciones terapéuticas para el manejo de dolores musculares, articulares y fibromialgia. La entidad informó que el producto se ofrece a través de redes sociales y plataformas digitales, no cuenta con registro sanitario vigente y su venta en el país es ilegal, por lo que pidió a la población abstenerse de adquirirlo y reportar cualquier punto de distribución.

De acuerdo con el Invima, Gheta Plus no está amparado por ningún registro sanitario expedido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y tampoco cumple con lo establecido en el Decreto 3554 de 2004. Por esta razón, su comercialización en Colombia es ilegal y el producto es considerado fraudulento. La entidad explicó que los productos fraudulentos no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad ni eficacia. Además, indicó que se desconoce el contenido real de sus componentes, su trazabilidad, el proceso de fabricación y las condiciones de almacenamiento y transporte, factores que representan un riesgo para la salud de quienes los consumen. El Invima recordó que anteriormente ha emitido alertas y comunicados sobre los riesgos asociados con este tipo de productos, los cuales suelen atribuirse propiedades terapéuticas no autorizadas que pueden generar expectativas equivocadas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad. Lea también: ¡Ojo! Revise su crema para peinar: Invima retiró un lote por riesgo microbiológico

Recomendaciones del Invima para la ciudadanía

La autoridad sanitaria reiteró la importancia de verificar que los medicamentos, suplementos dietarios y demás productos cuenten con registro sanitario antes de ser utilizados. Para confirmar su autenticidad, los ciudadanos pueden consultar la base de datos oficial del Invima en el enlace: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp En el portal se debe seleccionar el grupo correspondiente al tipo de producto, como medicamento o suplemento dietario, y realizar la búsqueda por nombre del producto, registro sanitario o principio activo. Como parte de la alerta, el Invima emitió las siguientes medidas para la comunidad en general: 1. Absténgase de adquirir el producto Gheta Plus, promocionado en Colombia como un medicamento homeopático en tabletas con presuntas indicaciones terapéuticas para el manejo de dolores musculares, articulares y fibromialgia, ya que no cumple con lo establecido en el Decreto 3554 de 2004 y tampoco cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente. 2. No compre medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, debido a que pueden contener ingredientes que representen un riesgo para la salud. El Invima señaló que muchos de estos productos fraudulentos son comercializados a través de sitios web, redes sociales y cadenas de WhatsApp. 3. Si está consumiendo este producto: a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. b) Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del enlace https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co. 4. Informe de manera inmediata al Invima o a los entes territoriales de salud si conoce lugares donde se distribuya o comercialice este producto. La entidad también indicó que la alerta contempla medidas dirigidas a las secretarías de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), profesionales del sector, distribuidores y comercializadores, con el propósito de evitar la circulación de este producto en el territorio nacional. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: “La salud se salva entre todos”: Ana María Vesga tras anuncio de su nombramiento en el ministerio

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