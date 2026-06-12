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Mundial 2026: Modelo matemático de predicción pone a Colombia entre las favoritas; este sería su camino

Un modelo matemático que usa datos históricos, ranking Fifa, mercados de predicción y otros cálculos dio su lista de favoritos y las probabilidades de cada selección de lograr la Copa del Mundo.

  • Colombia está en el top 10 de favoritas junto a España, Argentina, Francia e Inglaterra. Fotos: Colprensa y Getty Images
    Colombia está en el top 10 de favoritas junto a España, Argentina, Francia e Inglaterra. Fotos: Colprensa y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Con el inicio del Mundial 2026 empiezan las predicciones sobre quién alzará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en Nueva York, además de hasta qué instancia llegarán algunas selecciones. Un modelo matemático creado por Credicorp Capital da pistas sobre las probabilidades de cada combinado nacional.

La empresa especializada en servicios financieros estableció un método especial reuniendo una serie de datos para así dar un detalle sobre los favoritos para ganar el Mundial. Este modelo opera bajo una ponderación de fuerzas entre las selecciones y unas simulaciones con algunas predicciones y listados.

Lea también: A 100 días del Mundial 2026, así están las 7 potencias favoritas al título

Dentro de esa ponderación de fortaleza está la asignación de peso a lo que es el rating Elo que mide resultados y dificultad de rivales y el ranking Fifa. El primero tiene una importancia del 75 % mientras que el listado del órgano rector del fútbol internacional un 25 %.

La compañía mencionada también utilizó una distribución de Poisson para proyectar los goles esperados en cada partido y generar marcadores posibles realistas. Esto se combinó con una simulación ejecutada más de 50.000 veces, repitiendo los escenarios con variaciones aleatorias para identificar los resultados más frecuentes y estables.

Finalmente, los resultados de este modelo fueron contrastados con mercados de predicción internacionales como Polymarket y Kalshi. Además, tuvo en cuenta las localías de México, Estados Unidos y Canadá, algo que puede sumar en sus rendimientos.

¿Quiénes son los favoritos en el Mundial 2026?

Teniendo en cuentas estos cálculos, este método arrojó como la favorita a la Selección de España quien presentó consistencia y solidez estadística.

Dentro del modelo, España tiene una probabilidad del 33,7 % de ser la campeona del mundo. La sigue Francia con un 18,5 %, Inglaterra con un 11,5 %y Argentina con un 9,3 %.

El top 10 de favoritos lo completan en el quinto lugar Portugal con un 5,8 %, Brasil con un 5 % en el sexto lugar y Países Bajos ocupa el séptimo puesto con una probabilidad de 3,5 %.

Colombia es la octava favorita para ganar el Mundial, pues tendría una probabilidad del 3 % para lograrlo. Alemania tiene un 2,8 % de posibilidad, según el método, y la décima favorita es Noruega con 1,6 % de probabilidad.

¿Quiénes superarían la fase de grupos en el Mundial?

Este método matemático detalla los equipos que pasarían como primero y segundo de cada grupo y quienes serían los mejores terceros que avanzarían a los dieciseisavos de final.

Los clasificados como primero y segundo de cada grupo serían los siguientes:

Grupo A: México y Corea del Sur

Grupo B: Suiza y Canadá.

Grupo C: Brasil y Marruecos.

Grupo D: Estados Unidos y Turquía.

Grupo E: Alemania y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos y Japón.

Grupo G: Bélgica e Irán.

Grupo H: España y Uruguay.

Grupo I: Francia y Noruega.

Grupo J: Argentina y Austria.

Grupo K: Portugal y Colombia.

Grupo L: Inglaterra y Croacia.

Como mejores terceros clasificarían República Checa, Bosnia y Herzegovina, Escocia, Australia, Costa de Marfil, Suecia, Senegal y Argelia.

¿Este sería el camino de Colombia en el Mundial 2026?

Los cálculos de este método ubican a Colombia como la octava favorita. Dentro de la trayectoria en el certamen, el combinado cafetero clasificaría como segundo del Grupo K, por detrás de Portugal y superando a la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

En la fase de dieciseisavos de final, el equipo de Néstor Lorenzo se enfrentaría a Croacia, seleccionado al cual superaría. Al pasar de ronda, el cuadro colombiano jugaría ante España, quien es la de más favoritismo dentro de los cálculos, por lo que sería este equipo quien elimine a los colombianos.

En ese camino, los cálculos determinaron que la final se disputará entre España e Inglaterra mientras que el tercer puesto sería para Francia tras vencer a Argentina.

Siga leyendo: ¿Hasta dónde llegará la Selección Colombia en el Mundial? Esto dicen los expertos

Preguntas frecuentes

¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026?
Las simulaciones matemáticas ubican a España, Argentina, Francia e Inglaterra entre las selecciones con mayores probabilidades de conquistar el título.
¿Colombia tiene opciones reales de ser campeona del Mundial 2026?
¿Cómo se calculan las probabilidades de un Mundial?
Los modelos utilizan datos históricos, rankings, rendimiento reciente, resultados de Eliminatorias y simulaciones de miles de escenarios posibles.
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