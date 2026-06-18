Así se jugaron los primeros 24 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026: Messi inspirado, Cristiano en deuda y 75 goles para disfrutar

Con el partido entre Colombia y Uzbekistán en Ciudad de México, se cerró la primera jornada de la fase de grupos en el Mundial de Norteamérica 2026 que dejó varios hechos destacados. Entre ellos, la nueva actuación para la historia de Lionel Messi, el shock de España tras el empate contra la modesta Cabo Verde, el fútbol dinámico y sorpresivo de Estados Unidos y las goleadas Alemania 7-Curazao 1 y Suecia 5-Túnez 1. Además, la presencia de goleadores que amenazan con establecer récords. En los 24 partidos se marcaron 75 goles.
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