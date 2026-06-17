Cristiano tras debut en Mundial: “No fue el arranque que queríamos, pero esto aún no acaba”

Cristiano Ronaldo no pasó este miércoles del empate a un gol en el debut mundialista de Portugal, en un partido en el que el astro luso no brilló ni marcó, todo lo contrario que su alter ego, el argentino Lionel Messi, el martes en Kansas City. Ronaldo igualó la hazaña de Messi de jugar en seis Mundiales, pero se quedó, por ahora, sin marcar, lo que habría supuesto una gesta histórica que el argentino no podrá tener: la de anotar al menos un gol en seis Mundiales. El capitán de la Albiceleste se marchó de vacío en Sudáfrica 2010. Lea aquí: Congo hace historia en su regreso al Mundial tras 52 años y empata con Portugal, el favorito del grupo A CR7, acostumbrado durante toda su carrera a correr detrás de los récords individuales, le quedará aún la oportunidad de dejar su huella en la historia del torneo en, al menos, los dos partidos restantes que le quedan a Portugal en el Grupo K del Mundial, contra Uzbekistán y Colombia.

¿Qué récord perdió Cristiano Ronaldo en el Mundial?

A sus 41 años y tal como lo había anunciado su seleccionador, el español Roberto Martínez, CR7 fue la punta de lanza de la Seleçao, pero pasó completamente desapercibido, como lo demuestran las estadísticas: apenas tocó 25 balones (el que menos de todos los titulares) y ni cometió ni recibió ninguna falta. Apenas tres disparos, ninguno entre palos, fue toda la aportación de un Cristiano Ronaldo que por momentos pareció ofuscado. Le puede interesar: Técnico de Uzbekistán revela el plan para frenar a las figuras colombianas: “Los tenemos que cuidar muy bien” “No fue el arranque que queríamos, pero esto está lejos de estar acabado. Cabeza alta y a pensar en el próximo partido”, escribió tras el partido Ronaldo en su cuenta de Instagram, seguida por 666 millones de “followers”.

El chasco de Cristiano en Houston contrasta con el día de felicidad absoluta que vivió Messi el martes en Kansas City. Acostumbrados a pelear durante dos décadas por ser el mejor, el primer round cayó del lado del argentino... como casi siempre. Entérese: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles” Si el 16 de junio de 2006 pasó a la historia como el día en el que un adolescente Lionel Messi marcó su primer gol en un Mundial (el 6-0 contra Serbia y Montenegro en Gelsenkirchen), exactamente 20 años después, con casi 39 años, barbudo y capitán de la Albiceleste, anotó un triplete en la victoria contra Argelia, igualando el récord de máximo goleador de los Mundiales del alemán Miroslav Klose (16). “Mágico”, “Histórico”, “Eterno”: medios de todo el mundo agotaron los calificativos tras su triplete contra Argelia en el inicio de la defensa del título logrado en Catar en 2022, en el día que se convirtió en el primer futbolista de la historia en jugar en seis Mundiales.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, declaró tras el partido que, a una semana de cumplir los 39 años, Messi será el mejor “hasta que él quiera”. “Es emocionante verlo, no sólo para los argentinos sino para todos los que les gusta el fútbol”, añadió el DT.

El mejor “hasta que él quiera”

Con Messi al nivel mostrado frente a Argelia, Argentina sueña con convertirse en el primer equipo en conservar la corona desde la Brasil de “O Rei” Pelé en 1962. La actuación deslumbrante del 10 albiceleste ha opacado de momento a las otras estrellas que han debutado ya en el torneo, como Kilian Mbappé y Erling Haaland, autores de sendos dobletes el martes en el debut de Francia y Noruega ante Senegal e Irak, respectivamente. También anotó dos goles Harry Kane, este miércoles en Dallas en la victoria 4-2 de Inglaterra contra la Croacia del incombustible Luka Modric. Y el joven llamado a tomar el relevo de todos ellos, Lamine Yamal, recién recuperado de una lesión muscular, apenas jugó 25 minutos en el decepcionante estreno sin goles de España, vigente campeona de Europa, ante la debutante Cabo Verde. Siga leyendo: Cristiano Ronaldo llega a su último Mundial con los mismos registros físicos que hace 23 años

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