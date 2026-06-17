Cristiano tras debut en Mundial: “No fue el arranque que queríamos, pero esto aún no acaba”

Cristiano Ronaldo no pasó este miércoles del empate a un gol en el debut mundialista de Portugal, en un partido en el que el astro luso no brilló ni marcó, todo lo contrario que su alter ego, el argentino Lionel Messi, el martes en Kansas City.
Ronaldo igualó la hazaña de Messi de jugar en seis Mundiales, pero se quedó, por ahora, sin marcar, lo que habría supuesto una gesta histórica que el argentino no podrá tener: la de anotar al menos un gol en seis Mundiales. El capitán de la Albiceleste se marchó de vacío en Sudáfrica 2010.
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A CR7, acostumbrado durante toda su carrera a correr detrás de los récords individuales, le quedará aún la oportunidad de dejar su huella en la historia del torneo en, al menos, los dos partidos restantes que le quedan a Portugal en el Grupo K del Mundial, contra Uzbekistán y Colombia.