El trono de Klose tambalea ante la batalla goleadora de Messi, Mbappé y Kane en el Mundial 2026

Como se presagiaba ante el aumento de selecciones participantes (48) y la cantidad de partidos (104), el Mundial de Norteamérica 2026 permitirá que varios récords sean igualados y batidos luego de muchos años de vigencia en el fútbol.
El primero de ellos es el de máximo goleador histórico, que empezó a tambalear muy temprano gracias a las actuaciones del argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, quienes en el primer partido con sus selecciones en la actual edición del certamen marcaron triplete y doblete, respectivamente. El gaucho lo hizo en el triunfo 3-0 sobre Argelia y, el galo, en el 3-1 ante Senegal el martes 16 de junio.
Lea aquí: Messi explicó sus lágrimas después de su primer gol en el Mundial: “Pasé unos días difíciles”
Messi, que acude a su sexta Copa del Mundo y está próximo a cumplir los 39 años (24 de junio), alcanzó al alemán Miroslav Klose, quien contabilizó 16 goles en cuatro mundiales (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). El atacante teutón logró un hat-trick y tres dobletes para edificar su cifra. Todos sus tantos fueron en jugadas, especialmente definiciones de cabeza, y ninguno desde el punto penal.