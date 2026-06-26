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Fifa reporta récord de goles en el Mundial de Norteamérica, ¿cuántos se han marcado?

Desde el domingo, cuando arranquen los 16avos del Mundial quedarán pendientes por disputarse 32 juegos, hasta la final.

  • La selección de Alemania tiene el registro de la mayor goleada en el Mundial de Norteamérica ante Curazao, el 7-1 en la fase de grupos. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
    La selección de Alemania tiene el registro de la mayor goleada en el Mundial de Norteamérica ante Curazao, el 7-1 en la fase de grupos. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La Fifa espera que el Mundial de Norteamérica, el primero con 48 selecciones participantes, bata récords, algo que ya empezó a pasar, no solo en temas de resultados, sino de goles, muchas más celebraciones en la primera fase de la copa mundo.

A falta de dos de competencias (seis partidos por día), para el cierre de la fase de grupos el Mundial de Norteamérica ya batió récords en goles marcados, y está cerca de superar los autogoles en una edición, en la historia de los mundiales.

Según reportó la Fifa, en el Mundial de Norteamérica se han marcado 173 goles, siendo las goleadas de Alemania a Curazao 7-1, el 6-0 de Canadá a Catar, el 5-1 de paisas Bajos a Suecia y Suecia a Túnez y el 5-0 de Portugal a Uzbekistán las más abultadas de la primera fase del torneo que este viernes y sábado tiene el cierre de los grupos G, H, I, J, K y L.

Esta cifra de 173 supera a los Mundiales de Catar 2022 en el que se marcaron 172 goles en 64 partidos, y a los mundiales de Río de Janeiro 2014 y Francia 1998, cuando se anotaron 171 goles, respectivamente.

Aún están por disputarse dos fechas de la fase de grupos, cada una con seis partidos, y las fases definitivas del Mundial, como los 16avos, octavos, cuartos, semifinal, partido por el tercer lugar y la final, por lo que la cifra seguramente será histórica.

En total serán 32 partidos los que se disputen desde el domingo hasta el 19 de julio, cuando se conocerá el nuevo campeón de la Copa Mundo.

¿Cuáles han sido las mayores goleadas en los Mundiales?

Hungría 10 - 1 El Salvador (España 1982)

Yugoslavia 9 - 0 Zaire (Alemania 1974)

Hungría 9 - 0 Corea del Sur (Suiza 1954)

Alemania 8 - 0 Arabia Saudita (Corea-Japón 2002)

Uruguay 8 - 0 Bolivia (Brasil 1950)

Suecia 8 - 0 Cuba (Francia 1938)

Otras derrotas importantes en los Mundiales

Polonia 7 - 0 Haití (Alemania 1974)

Turquía 7 - 0 Corea del Sur (Suiza 1954)

Uruguay 7 - 0 Escocia (Suiza 1954)

Portugal 7 - 0 Corea del Norte (Sudáfrica 2010)

España 7 - 0 Costa Rica (Qatar 2022)

Alemania 7-1 Curazao (Norteamérica 2026)

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