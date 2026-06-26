Fifa reporta récord de goles en el Mundial de Norteamérica, ¿cuántos se han marcado?

La Fifa espera que el Mundial de Norteamérica, el primero con 48 selecciones participantes, bata récords, algo que ya empezó a pasar, no solo en temas de resultados, sino de goles, muchas más celebraciones en la primera fase de la copa mundo.

A falta de dos de competencias (seis partidos por día), para el cierre de la fase de grupos el Mundial de Norteamérica ya batió récords en goles marcados, y está cerca de superar los autogoles en una edición, en la historia de los mundiales.

Según reportó la Fifa, en el Mundial de Norteamérica se han marcado 173 goles, siendo las goleadas de Alemania a Curazao 7-1, el 6-0 de Canadá a Catar, el 5-1 de paisas Bajos a Suecia y Suecia a Túnez y el 5-0 de Portugal a Uzbekistán las más abultadas de la primera fase del torneo que este viernes y sábado tiene el cierre de los grupos G, H, I, J, K y L.