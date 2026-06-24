Lorenzo destaca la evolución de Colombia tras clasificar a dieciseisavos del Mundial

La Selección Colombia continúa dando pasos firmes en la Copa Mundial y su entrenador, Néstor Lorenzo, considera que el equipo sigue creciendo partido tras partido. Tras la victoria 1-0 frente a República Democrática del Congo, resultado que aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final, el técnico argentino destacó la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a distintos escenarios de juego y encontrar soluciones ante rivales con planteamientos defensivos exigentes. En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado este martes, Lorenzo explicó que enfrentar a una selección con un esquema sólido y espacios reducidos representó un reto importante para Colombia, pero también una oportunidad para mejorar aspectos de su funcionamiento ofensivo.

“Nos vino bien jugar con un equipo que tiene un esquema defensivo sólido, que cierra los espacios, porque tuvimos que buscar distintos canales de llegada; eso ha mejorado nuestro juego”, señaló el seleccionador. Conozca: Entre plegarias y un grito de gol: Colombia derrotó a Congo y clasificó a dieciseisavos de Mundial 2026 El único gol del compromiso fue obra del defensor Daniel Muñoz, suficiente para darle a Colombia tres puntos que la ubicaron provisionalmente en el primer lugar del Grupo K. Sin embargo, Lorenzo dejó claro que todavía hay aspectos por corregir y que el equipo deberá elevar su nivel de cara al próximo compromiso frente a Portugal, programado para el 27 de junio.

El entrenador describió a la selección portuguesa como un rival de características similares a Colombia, con una propuesta ofensiva y vocación de protagonismo. Por ello anticipó un encuentro atractivo entre dos equipos que buscan tener la posesión del balón y asumir la iniciativa. Además, se refirió a Cristiano Ronaldo, la gran figura del conjunto europeo, quien sigue ampliando su legado en el fútbol mundial y recientemente se convirtió en el primer jugador en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes. Lorenzo reconoció la capacidad goleadora del delantero, aunque advirtió que Portugal cuenta con mucho más que su estrella. Lea aquí: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K “Portugal no es solo Cristiano Ronaldo; es un equipo completo con grandes jugadores en todas sus líneas”, afirmó. Pese a que el partido servirá como una importante prueba de nivel para Colombia, el estratega insistió en que el objetivo no es demostrar nada, sino continuar evolucionando como equipo. “Uno debe aspirar a crecer”, expresó, al tiempo que calificó a Portugal como uno de los candidatos al título mundial. Finalmente, Lorenzo agradeció el respaldo de los aficionados colombianos y mexicanos que han acompañado al equipo durante el torneo. El técnico aseguró sentirse emocionado por el ambiente que se vive en los estadios y destacó que ese apoyo representa una motivación adicional para el plantel. “Es impresionante cómo alientan. Nos comprometen a entregarlo todo por esa camiseta amarilla que llena los estadios con pasión”, concluyó.

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