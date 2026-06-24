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  • Con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y aseguró el primer puesto del Grupo K. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • El seleccionado colombiano se midió con los africanos desde las 9:00 p.m. De nuestro país en el estadio de Guadalajara. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • El futbolista antioqueño Daniel Muñoz fue figura en el partido ante Congo. Anotó un gol en fuera de lugar y erró un par de opciones claras. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • Con seis puntos de seis posibles, la Selección de Néstor Lorenzo es líder de su grupo y se clasificó a dieciseisavos del Mundial. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • Jhon Arias fue uno de los jugadores más incisivos en el partido contra Congo. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • El delantero Jhon Córdoba, que en la foto abraza a Daniel Muñoz junto a Johan Mojica, fue importante en el juego. Foto: Juan Antonio Sánchez
  • El seleccionado nacional celebró el gol de Daniel Muñoz que le dio la victoria y lo puso primero en el Grupo K del Mundial. Foto: Juan Antonio Sánchez
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Entre plegarias y un grito de gol: Colombia derrotó a Congo y clasificó a dieciseisavos de Mundial 2026

23 de junio de 2026

La Selección Colombia tuvo que sufrir más de la cuenta para derrotar 1-0 a Congo en Guadalajara. Tras una noche de dominio y numerosas opciones desperdiciadas, Daniel Muñoz apareció para derribar la muralla de Lionel M’Pasi, dejar a la Tricolor como líder de su grupo y sellar la clasificación.

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