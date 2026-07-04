“Merecimos otro gol”: Néstor Lorenzo habló de la falta de eficacia de Colombia frente al arco tras el 1-0 ante Ghana

Si algo tiene la Selección Colombia es creatividad y correcta ocupación de espacios en la zona de ataque; el gran problema de la ofensiva criolla no pasa por la creación ni mucho menos, pasa por la definición. Aunque el equipo cafetero anotó en 3 de los 4 compromisos disputados hasta ahora en la Copa del Mundo , es cierto que son múltiples las ocasiones en que el marcador pudo ser más amplio para los dirigidos por Néstor Lorenzo e incluso, el partido ante Portugal que terminó 0-0, se pudo ganar si la eficacia es mejor.

Durante todo el torneo, las máximas figuras de los equipos, ofensivamente hablando, se destacan con una considerable cantidad de anotaciones. Por ejemplo, en Argentina, Lionel Messi, sin ser delantero neto, lidera con 7 tantos, en Francia, Kylian Mbappé suma 6 goles sin contar el partido con Paraguay, y Erling Haaland de Noruega también tiene a su nombre 5 anotaciones. Luis Javier Suárez, delantero colombiano que está en el fútbol de élite y rinde allí, no marcó hasta el momento; eso es un indicio de la ineficacia, aunque tampoco son muchas las opciones que tuvo el samario.

“El partido fue difícil, jugamos bien, merecimos otro gol y eso hizo que el partido fuera cerrado. Necesitamos que entre la pelota, en partidos anteriores los arqueros fueron figuras. Lo importante es que generamos ocasiones de peligro, pero precisamos que se nos abra el arco”, le respondió Néstor Lorenzo a este medio.

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Sobre el próximo rival, la selección de Suiza, Lorenzo dijo que “es un partido complicado, equipo de muchos años de trabajo y con el tiempo fue evolucionando con jugadores jóvenes y de calidad”.

Colombia tendrá ahora su próximo escollo en Suiza el martes 7 de julio en Vancouver, Canadá.

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