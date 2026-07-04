Video | “Este premio no es mío. Jhon Arias lo merecía”: Luis Díaz tras la victoria ante Ghana y destacar el trabajo de Colombia

Pocas veces el futbolista elegido como el mejor jugador de un partido de la Copa del Mundo utiliza los micrófonos oficiales para transferirle el mérito a un tercero. Esta vez, uno de los referentes de la Selección Colombia reconoció que no merecía el premio, pero sí su compañero. Jhon Arias.
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Luis Díaz hizo este gesto tras la victoria de la Selección Colombia ante Ghana en la noche de este viernes 3 de julio de 2026, encuentro que certificó el avance del conjunto sudamericano a los octavos de final del certamen organizado por Estados Unidos, México y Canadá, en donde se medirá a Suiza.