Noruega se clasifica a los dieciseisavos de final tras una apretada victoria 3-2 sobre Senegal

Erling Haaland anotó su segundo doblete consecutivo en un Mundial, y Noruega venció a Senegal por 3-2 el lunes, asegurando así su pase a los dieciseisavos de final.
El suplente noruego Marcus Holmgren Pedersen marcó al final de la primera parte en Nueva Jersey, antes de que Haaland ampliara la ventaja poco después del descanso.
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Ismaila Sarr redujo la desventaja para Senegal, pero Haaland aprovechó un nuevo error defensivo para que Noruega avanzara a los octavos de final con un partido de sobra, a pesar del gol de consolación de Sarr en los últimos minutos.
El delantero del Manchester City, Haaland, suma ya cuatro goles en dos partidos del torneo, justo después del doblete de Lionel Messi, anotado ese mismo día, que le permitió alcanzar un récord de 18 goles en Mundiales. Para no quedarse atrás, Kylian Mbappé también marcó otro doblete en la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak.
Noruega solo ha perdido un partido de los últimos 18 y se enfrentará a Francia en una emocionante batalla por el primer puesto del grupo en Boston el viernes.
Senegal debe vencer a Irak, que también está sin puntos, en su último partido para tener alguna posibilidad de evitar una eliminación temprana.