Con el duelo entre Cristiano y Luka Modric, estos son los partidos de este jueves en el Mundial: ¿a qué hora y dónde verlos?

El Mundial se prepara para sacar los pañuelos. Sin importar el resultado de la pugna entre Portugal y Croacia, este jueves en Toronto, la mayor cita del fútbol dirá adiós a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modric. El mata mata entre el feroz delantero y el cerebral mediocampista, que ganaron cuatro Ligas de Campeones de Europa en seis temporadas juntos en el Real Madrid, vale el pase a octavos de final. Pero será a la vez la prueba viva de la ampliación de la longevidad en el deporte, con dos jugadores de campo de más de 40 años enfrentándose por primera vez en una Copa del Mundo. Indiscutidos durante décadas en sus selecciones, ambos ídolos han abierto interrogantes en Norteamérica, donde muchos se preguntan si ahora son una carga en el anhelo de sus países de llegar lejos en el torneo. Antes de esta edición, solo el camerunés Roger Milla había disputado un Mundial como jugador de campo después de cumplir los 40, en Estados Unidos 1994. Sobrepasar esa edad solía estar reservado para los porteros. Cristiano Ronaldo y Modric llevan mucho tiempo desafiando al paso del tiempo, pero han dejado ver sus años en el que seguramente será su último gran acto en el escenario mundial.

¿Ha vuelto CR7?

A los 41 años, CR7 lanzó un desafiante grito de “He vuelto” tras marcar dos goles contra Uzbekistán (5-0) y convertirse en el primer futbolista en anotar en seis mundiales. Sin embargo, Portugal no pudo vencer a la República Democrática del Congo (1-1) ni a Colombia (0-0) y cayó en una parte más complicada del cuadro como consecuencia de un fútbol vacilante. “Ya son 23 años como profesional y siempre que las cosas no van bien es ‘Cristiano está acabado, está viejo’”, dijo el capitán portugués al inicio del torneo. El delantero disputó todos los minutos de la fase de grupos y su seleccionador, el español Roberto Martínez, no muestra intención de enviar al quíntuple ganador del Balón de Oro al banquillo. “No hay ningún problema físico ni mental para que Cristiano para que en el fútbol actual juegue los 90 minutos”, afirmó Martínez después de que la estrella lusa solo lograra dos toques dentro del área ante Colombia. Tras un inicio lento en el Mundial de Catar 2022, el atacante del Al-Nassr saudí acabó siendo suplente por decisión de Fernando Santos, que apostó por Gonçalo Ramos. El delantero del AC Milan marcó inmediatamente un triplete en la paliza a Suiza (6-1), pero la derrota 1-0 ante Marruecos en cuartos de final hizo que el tiempo de CR7 fuera del once inicial fuese breve y Santos acabó destituido como seleccionador. Además del reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Lukita Modric, el partido tendrá más estrellas del fútbol del más alto nivel como Vitinha o Joao Neves e Iván Perisic. El partido está pactado para las 6:00 p.m., con transmisión de RCN, Caracol y DirecTV.

La Roja sale a gustar frente a Austria

La selección de España ganó el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA, pero su juego no es el esperado por los que siguen a los dirigidos por Luis de La Fuente. La siguiente prueba será Austria por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio de Los Ángeles, Inglewood, a las 2:00 p.m., con transmisión de RCN, Caracol y DirecTV. “Confío ciegamente en mi equipo”, afirmó De la Fuente previo al partido.

Suiza-Argelia cierran la jornada