¡Por una uña! Polémica decisión del VAR anuló el gol de Dávinson ante Portugal

A los 90+1 minutos del tiempo de reposición, Dávinson Sánchez se levantó y marcó de cabeza, pero el línea y luego el VAR anularon la acción del colombiano, por supuesto fuera de lugar. Decisión que fue bastante polémica, algo que se notó más, con la reacción de los aficionados en el estadio, ya que, cuando las cámaras mostraron la imagen del VAR gritaron de nuevo gol, pues la acción fue bastante ajustada y según se vio en la pantalla, lo anularon por la punta del guayo del colombiano, casi que ‘por una uña’.

Dávinson desde el primer momento reclamó y le hizo señas al central de que estaba habilitado, pero al final el VAR con su análisis y tras cruzar las líneas anuló el gol. Y es que no se trata de una polémica por lo que piensa el hincha, sino que especialistas como VAR Central, también lo publicaron en X: “Debe ser el fuera de juego más milimétrico e increíble de todo este Mundial y posiblemente de la historia en general de estos torneos. La punta del guayo de Davinson. No se veía por dónde, no se sabía que habían cobrado. Bueno, fue esto. Duele. Pero es fuera de juego con las reglas actuales”.