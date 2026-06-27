¡Por una uña! Polémica decisión del VAR anuló el gol de Dávinson ante Portugal

A los 90+1 minutos del tiempo de reposición, Dávinson Sánchez se levantó y marcó de cabeza, pero el línea y luego el VAR anularon la acción del colombiano, por supuesto fuera de lugar.
Decisión que fue bastante polémica, algo que se notó más, con la reacción de los aficionados en el estadio, ya que, cuando las cámaras mostraron la imagen del VAR gritaron de nuevo gol, pues la acción fue bastante ajustada y según se vio en la pantalla, lo anularon por la punta del guayo del colombiano, casi que ‘por una uña’.