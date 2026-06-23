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Con doblete de Cristiano, Portugal goleó a Uzbekistán y se acomodó en el Mundial; Colombia, su siguiente rival

El duelo ante Colombia y el combinado luso será este sábado, desde las 6:30 de la tarde.

  • Cristiano Ronaldo, la gran figura de su equipo en el triunfo contra Uzbekistán. Foto: X-GETTY
    Cristiano Ronaldo, la gran figura de su equipo en el triunfo contra Uzbekistán. Foto: X-GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 7 horas
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Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal dijo presente en el Mundial y venció 5-0 a Uzbekistán este martes, en su segundo duelo mundialista disputado en Houston, donde el Comandante se consagró como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

Entérese: Colombia busca ante Congo el boleto anticipado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde verlo?

Los goles portugueses llegaron con Ronaldo a los 6 y a los 39 minutos, una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17’), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87’) y un autogol de Abdukodir Khusanov (60’).

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistan, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.

Amplíe la noticia: Video | Cristiano Ronaldo rompió sequía con doblete ante Uzbekistán en Mundial-2026; vea aquí sus goles

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Preguntas y respuestas

¿A qué horas y cuándo juega Colombia vs Portugal en el Mundial 2026?
El partido entre la Selección Colombia y Portugal por la última fecha del Grupo K se disputará el próximo sábado 27 de junio en la ciudad de Miami. Este duelo definirá los clasificados a los octavos de final.
¿Cuántos goles hizo Cristiano Ronaldo hoy contra Uzbekistán?
Cristiano Ronaldo anotó dos goles (un doblete) en la victoria 5-0 de Portugal ante Uzbekistán. Sus anotaciones llegaron en los minutos 6 y 39 del partido disputado en Houston.
¿Quiénes anotaron los goles en el partido Portugal vs Uzbekistán?
Los goles de la victoria 5-0 de Portugal fueron anotados por Cristiano Ronaldo (doblete), Nuno Mendes, Rafael Leão y un autogol del uzbeko Abdukodir Khusanov.
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