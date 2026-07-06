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Abren 17.000 oportunidades de estudio gratuito en Medellín: requisitos, fechas y cómo inscribirse a Matrícula Cero y EstudIA

Se habilitarán cerca de 17.000 cupos de formación gratuita, con una inversión superior a 38.000 millones de pesos para financiar estudios universitarios y programas técnicos en habilidades digitales.

  • Con Matrícula Cero y EstudIA, 17.000 jóvenes y adultos podrán estudiar gratuitamente con apoyo de la Alcaldía de Medellín. Foto: cortesía.
    Con Matrícula Cero y EstudIA, 17.000 jóvenes y adultos podrán estudiar gratuitamente con apoyo de la Alcaldía de Medellín. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín Sapiencia, abrió las convocatorias de Matrícula Cero y EstudIA con las que espera beneficiar a cerca de 17.000 personas durante el segundo semestre de 2026.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que, durante el cuatrienio de su administración, habrán invertido 1,2 billones de pesos en educación superior, de los cuales 795.000 millones son para el fortalecimiento de las instituciones públicas y 408.000 millones para los fondos administrados por Sapiencia.

”Muchas familias no tienen cómo sustentar el estudio de sus hijos. Lo que más quiere un papá y una mamá es que ellos tengan la oportunidad de estudiar. [...] Nosotros como alcaldía, utilizando y administrando bien los recursos públicos, tenemos la inversión más alta en educación superior en cualquier gobierno “, afirmó el mandatario este lunes 6 de julio, quien también anticipó que en los próximos días se anunciarán nuevos recursos provenientes del fondo conformado con la venta de la participación de EPM en Tigo-UNE.

Con este beneficio, la Alcaldía le quiere enviar un mensaje a las personas jóvenes y adultas de Medellín: “sí pueden cumplir sus sueños, les vamos a seguir brindando todas las oportunidades para lo que quieran hacer” dice el alcalde.

Entérese: Las universidades de Colombia con mejor reputación laboral de egresados, según ranking QS

Matrícula Cero: más de 15.000 cupos en universidades públicas

El programa Matrícula Cero dispondrá de 15.283 beneficios con una inversión cercana a 32.500 millones de pesos. El Distrito cubrirá hasta el 100% del valor de la matrícula para estudiantes admitidos o matriculados en las ocho instituciones públicas de educación superior con sede en Medellín:

-ITM

-Institución Universitaria Pascual Bravo

-Colegio Mayor de Antioquia

-Tecnológico de Antioquia

-IU Digital de Antioquia

-Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

-Universidad de Antioquia

-Universidad Nacional sede Medellín.

Con esta convocatoria, el Distrito espera superar los 82.000 apoyos entregados desde que inició el programa, que a la fecha ya ha acumulado 67.000 beneficios.

EstudIA: 1.642 cupos en habilidades digitales

El programa EstudIA ofrecerá 1.642 nuevos cupos con una inversión de 6.000 millones de pesos. La formación es técnica laboral de corta duración y está orientada a perfiles con alta demanda en el mercado: desarrollo de software y aplicaciones, sistemas informáticos, publicación de contenidos digitales, marketing digital, programación, inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas (IoT).

La meta del cuatrienio es formar 50.000 personas mediante este programa. Con esta convocatoria se llegará a aproximadamente 25.000 beneficiarios.

Requisitos y fechas de inscripción

Para postularse a EstudIA, los aspirantes deben ser colombianos, haber nacido en Medellín o demostrar residencia en la ciudad durante el último año, haber aprobado mínimo noveno grado y no haber sido beneficiarios previos de Sapiencia, salvo que continúen en la misma ruta de formación.

Para Matrícula Cero, los nuevos aspirantes deben haber nacido o residido en Medellín durante el último año y matricular como mínimo ocho créditos académicos. Quienes soliciten renovación deben acreditar la aprobación de al menos ocho créditos en el semestre anterior, matricular otros ocho y mantener un promedio acumulado igual o superior a 3,0.

Las convocatorias están abiertas desde el 6 de julio. EstudIA cierra el 21 de julio y Matrícula Cero el 21 de agosto. Las inscripciones y requisitos completos pueden consultarse en el portal oficial de Sapiencia y de la Alcaldía de Medellín a través de este enlace.

Adicionalmente, continúa abierta la convocatoria para becas en instituciones privadas, cuyo plazo vence el 7 de agosto.

Lea más: La Universidad de Antioquia tiene la mejor facultad de medicina en Colombia, según QS Ranking 2026

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