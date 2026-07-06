René Higuita pierde predio en El Poblado: justicia confirmó extinción de dominio por vínculos con el Cartel de Medellín

El exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, perdió un predio ubicado en el barrio El Poblado, de Medellín, luego de que un juez ordenara la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble después de concluir que su origen está ligado a recursos provenientes del Cartel de Medellín.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que durante el proceso acreditó que la propiedad fue adquirida inicialmente con dineros producto del narcotráfico y posteriormente hizo parte de un esquema de testaferrato para ocultar su origen ilícito.
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