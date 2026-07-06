Video | No sirvió la presión de Trump: Bélgica goleó 4-1 a EE. UU. y lo eliminó del Mundial con Balogun en el campo

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputó este lunes 6 de julio en el Seattle Stadium, terminó con una goleada 4-1 a favor de los diablos rojos, tras un doblete efectivo de Charles De Ketelaere, junto a un par de tantos de Vanaken y Lukaku.
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Aunque el ambiente previo al partido estuvo marcado por una enorme controversia a nivel institucional y político, debido a la inclusión de la figura de EE. UU., Folarin Balogun, el equipo estadounidense no se logró acomodar bien en todo el partido y terminó abajo en el marcador jugando con su delantero estrella.