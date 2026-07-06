El Cauca es la región donde más han ocurrido masacres este año: van once casos con 58 víctimas

El Cauca se mantiene como uno de los departamentos más afectados por la violencia en Colombia durante 2026, según el más reciente balance de Indepaz al indicar que de las 69 masacres documentadas este año, 11 han ocurrido en esa región.
De acuerdo con ese reporte, esa región entonces concentra el 15,9 % del total nacional.
Los hechos registrados en el departamento dejan hasta ahora 58 personas asesinadas, una cifra que vuelve a poner la atención sobre la crisis de seguridad que atraviesan varios municipios del norte del Cauca, donde persisten las disputas entre estructuras armadas ilegales.
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El caso más reciente ocurrió en Corinto. El 4 de julio, en la vereda El Barranco, zona rural del municipio, fueron hallados los cuerpos de tres comerciantes que habían sido reportados como secuestrados previamente.