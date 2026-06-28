¡Prográmese! Así podrá ver los dieciseisavos de final del Mundial en TV y plataformas

El Mundial 2026 sigue su camino y, tras acabarse la fase de grupos, los 32 mejores se enfrentarán desde este domingo, 28 de junio, hasta el próximo viernes, 3 de julio, en los dieciseisavos de final, iniciando con las rondas de eliminación directa. En Colombia así podrá seguir por televisión y plataformas todos los encuentros.

En esta nueva fase surgida por el aumento de participantes a 48 selecciones, habrá 16 encuentros en donde los equipos deberán dejar todo en la cancha para seguir en la carrera por conseguir una de las copas más ansiadas en el mundo del fútbol.

La ronda de dieciseisavos deja algunos partidos atractivos como Francia vs Suecia, siendo esto una prueba para un combinado que se perfila como el gran favorito para llevarse este Mundial.

Países Bajos vs Marruecos también es un partido atractivo para los aficionados, pues ambos llegan con haber llegado en el último certamen hasta instancias definitivas y llegan con plantillas de jugadores de los más importantes clubes del mundo.

Respecto a los equipos sudamericanos, Paraguay enfrenta quizás el reto más difícil al tener que medirse como uno de los terceros a Alemania, quien clasificó como líder de su zona y quiere volver a ser protagonista tras dos copas donde no pasó la fase de grupos.

Brasil parece también tenerla compleja ante un Japón que llega invicto y que ya le ha plantado cara a otros favoritos como Países Bajos, a quien le sacó un empate 2-2 en la primera fecha. Ecuador, tras su clasificación milagrosa al vencer a los germanos, se medirá con uno de los anfitriones, México.