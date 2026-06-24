¿Qué resultado necesita Colombia ante Portugal para ser primero del Grupo K en el Mundial?

Las dos victorias que registra Colombia en el Mundial de Norteamérica le permiten tener 6 puntos y ser líder del Grupo K, seguido por Portugal, con cuatro, su próximo rival el sábado, a las 6:30 de la tarde en Miami.

Hay que recordar que los triunfos han sido 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 contra República del Congo, restándole solamente el duelo ante Portugal.

El duelo ante el equipo de Cristiano Ronaldo, previsto para el sábado en Miami, definirá no solo el líder del grupo, sino que establecerá las posiciones y por ende, la ruta y próximos rivales de Colombia y Portugal en la fase de dieciseisavos del Mundial.

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Colombia, que tiene seis puntos, necesita como mínimo empatar para conservar esa posición, y así poder tener un cruce más favorable en la siguiente fase del torneo, aunque con los resultados que se han dado hasta ahora en Norteamérica, podría también tener un rival de peso como Croacia o Inglaterra.

Lo cierto es que, si quieren ser primero, los dirigidos por Néstor Lorenzo deben ganar o mínimo empatar, para así llegar a 9 o 7 puntos y superar a Portugal, que se quedaría con 5 o 4 puntos, dependiendo del resultado.

Claro que Colombia ya está clasificada y, si pierde ante Portugal, sería segunda en el Grupo K, ya que Congo, que puede ganar, llegaría solo a 4 puntos y no la superaría.

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Lo cierto es que Colombia ya aseguró su paso a la segunda fase del Mundial de Norteamérica, los dieciseisavos, y por cuarta vez supera la primera ronda en la máxima cita del fútbol internacional.

Debido a que el Mundial de Norteamérica es el primero con 48 selecciones, esta vez el paso no será a los octavos de final, sino a los dieciseisavos, en busca de superar su mejor actuación en la Copa Mundo, que data de 2014 en el Mundial de Brasil, cuando llegó a cuartos de final.

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Los Mundiales en los que Colombia ha superado la primera fase son Italia 1990, Río de Janeiro 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026.